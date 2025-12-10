Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας (0.25), όπως αναμενόταν, μειώνοντας το κόστος δανεισμού για τρίτη φορά φέτος.

Σύμφωνα με το CNN, η συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική αυτού του μήνα ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, με τρεις αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να καταψηφίζουν την απόφαση της πλειοψηφίας να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2019 που υπήρξαν τόσες πολλές αρνητικές ψήφοι. Οι διαφωνούντες ήταν ο κυβερνήτης Στίβεν Μίραν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης κατά μισή μονάδα, και ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, αλλά και ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιτ, οι οποίοι ήταν αντίθετοι σε οποιαδήποτε μείωση των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, έχει δηλώσει συχνά ότι οι διαφωνίες είναι εποικοδομητικές και χαιρετίζει τον γόνιμο διάλογο.

Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός διαφωνιών καθιστά πιο δύσκολη την πρόβλεψη της πορείας της νομισματικής πολιτικής στο μέλλον. Επίσης, το 2026 τέσσερις διαφορετικοί πρόεδροι περιφερειακών τραπεζών της Fed θα ψηφίσουν για τις αποφάσεις επιτοκίων σε σχέση με αυτούς που ψηφίζουν φέτος, λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένη η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed.