Νευρικότητα επικράτησε στις αγορές ομολόγων ενόψει της σημερινής ετυμηγορίας της FED για τα επιτόκια.

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ σε λίγες ώρες θα ανακοινώσει, μετά την τελευταία συνεδρίαση του έτους την απόφαση της, για τα επιτόκια.

Οι αγορές προεξοφλούν με σχετική βεβαιότητα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 0,25%.

Αυτή θα είναι η τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος, με στόχο τη στήριξη της αγοράς εργασίας που παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Ωστόσο, υπάρχουν διχασμένες απόψεις εντός της επιτροπής χάραξης πολιτικής (FOMC) σχετικά με την περαιτέρω πορεία, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Μαζί με την απόφαση για τα επιτόκια η Fed θα δημοσιεύσει, επίσης, την τελική περίληψη των οικονομικών προβλέψεων (SEP) για το 2025, η οποία περιλαμβάνει τις προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed για την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια για τα επόμενα χρόνια.

Στην ελληνική αγορά ομολόγων και συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν σήμερα περιορισμένες συναλλαγές 30 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ.ευρώ αφορούσαν εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετους ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3.53% έναντι 2,87% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0.66%.

Σύμφωνα με το BBC, οι εβδομάδες που προηγήθηκαν αυτής της συνεδρίασης της Fed ήταν αγχωτικές για τους επενδυτές, λόγω αντικρουόμενων μηνυμάτων από τους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας και της αδιάκοπης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν οριακά τον Οκτώβριο, μετά την άνοδο που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ , ο οποίος είναι και ο επικρατέστερος υποψήφιος για την επόμενη προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, δήλωσε επίσης στο Συμβούλιο Διευθύνοντων Συμβούλων της WSJ ότι υπάρχει «άφθονο περιθώριο» για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, αν και πρόσθεσε ότι εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί, ο υπολογισμός μπορεί να αλλάξει.

Οι τράπεζες της Wall Street εκτιμούν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από την Fed το 2026

Πάντως πολλές τράπεζες της Wall Street έχουν προβλέψει λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από την Fed το 2026, λόγω των παρατεταμένων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και των προσδοκιών για μια πιο ανθεκτική οικονομία των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουν ότι η τυπική στρατηγική της υπερφόρτωσης με μακροπρόθεσμα ομόλογα κατά τη διάρκεια κύκλων μείωσης των επιτοκίων ενδέχεται να μην αποφέρει την ίδια απόδοση αυτή τη φορά.

Η σκέψη εξαρτάται από τον πληθωρισμό και την εξελισσόμενη πολιτική στάση της Fed.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, καθώς και τις δηλώσεις του Πάουελ μετά τη συνεδρίαση, για ενδείξεις ότι το βασικό επιτόκιο είναι κοντά στο ουδέτερο, το επίπεδο στο οποίο η νομισματική πολιτική δεν είναι ούτε ευνοϊκή ούτε περιοριστική, ενδεχομένως κοντά στο 3%.