Η επίθεση με καλάσνικοφ έγινε στα Άνω Λιόσια, εναντίον μέλους της Greek Mafia, τον περασμένο Μάιο.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπρησμού, κλοπής και απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επίθεση με καλάσνικοφ τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια.

Για την εξάρθρωσή της, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, τα ξημερώματα της Τρίτης σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης, καθώς και σε σωφρονιστικό κατάστημα. Κατά την αστυομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας έγκλειστος σε φυλακή.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση - για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμός, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, κλοπή, όπλα και εκρηκτικά, ναρκωτικά, βία κατά υπαλλήλων και φωτοβολίδες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, εμπρησμών και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της 23ης Φεβρουαρίου 2025, τέσσερα μέλη της οργάνωσης προέβησαν στον εμπρησμό πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή της Αργυρούπολης Αττικής. Οι δράστες προσέγγισαν με 2 μοτοσικλέτες το πρατήριο και ένας εξ’ αυτών, κρατώντας Καλάσνικοφ προσέγγισε την είσοδο του πρατηρίου, όπου βρισκόταν υπάλληλος. Στη συνέχεια, ένα άλλο μέλος της οργάνωσης μπήκε στο πρατήριο με ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό και, αφού απομακρύνθηκε ο υπάλληλος από το χώρο, περιέλουσαν το χώρο προκαλώντας ανάφλεξη. Στη συνέχεια διέφυγαν με τις μοτοσυκλέτες.

Επίσης το βράδυ της 16ης Μαΐου 2025, μέλη της οργάνωσης έκαναν ένοπλη επίθεση σε βάρος άνδρα που κινούνταν με θωρακισμένο όχημα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Ειδικότερα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μέλη της οργάνωσης με μοτοσυκλέτα, προσέγγισαν το όχημα του θύματος και προχώρησαν σε δύο επιθέσεις, πυροβολώντας με καλάσνικοφ χωρίς ωστόσο να επιτύχουν τον στόχο τους, λόγω της θωράκισης του οχήματος.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο των επιθέσεων, περισυλλέχθηκαν συνολικά 47 κάλυκες, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί επιτήρηση του στόχου τους με χρήση τεχνικών μέσων. Τέλος, την 22α Ιουλίου 2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν σε κλοπή οχήματος, στο οποίο τοποθέτησαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5 Καλάσνικοφ,

-5 πιστόλια,

-17 γεμιστήρες,

-785 φυσίγγια,

-2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

-21 κροτίδες,

-31.870 ευρώ,

-459,35 γραμμάρια κοκαΐνης,

-6 γραμμάρια κάνναβης,

-18 κινητά,

-3 οχήματα,

κλεμμένο όχημα,

-4 μοτοσυκλέτες,

-3 κράνη,

-2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,

πτυσσόμενο στιλέτο,

taser,

ξύλινο ρόπαλο,

-2 σιδερογροθιές,

επιχειρησιακός ρουχισμός και τσαντάκι,

θήκη πιστολιού,

-2 ζυγαριές ακριβείας,

ανιχνευτής συσκευών παρακολούθησης,

συσκευή εντοπισμού GPS-tracker,

τρίφτης

tablet,

2 USB,

τραπεζικά και λοιπά έγγραφα και

χειρόγραφες σημειώσεις

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.