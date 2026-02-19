Συνελήφθησαν τρία άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που παρασκεύαζε νοθευμένα έλαια και τα εμπορευόταν ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα και στη Γερμανία προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Από την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18/2 σε περιοχή της Ημαθίας, συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης τα οποία κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για την ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και της προστασίας των ζώων.

Η συμμορία λειτουργούσε σε αυτοσχέδια αποθήκη μέσα σε σπίτι από τις αρχές του 2020, στην οποία παρασκεύαζαν και τυποποιούσαν νοθευμένα έλαια, ενώ παράλληλα υπήρχε και άλλος χώρος που χρησιμοποιούταν για αποθήκευση των προϊόντων.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο, όπου το αποθήκευαν προσωρινά και με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, δημιουργούσαν το τελικό προϊόν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσομοιάζει με ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε πλαστικά και μεταλλικά δοχεία, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κατά την τελευταία εξαετία τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να διέθεσαν στην ελληνική αγορά περίπου 600 τόνους νοθευμένου ελαιολάδου. Επιπλέον, μέσα στους τελευταίους δέκα μήνες, φέρεται να διοχέτευσαν στη γερμανική αγορά ακόμη 81 τόνους αλλοιωμένου προϊόντος, το οποίο παρουσιαζόταν ψευδώς ως εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές ανέρχεται σε περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία, λόγω μη καταβολής φόρων, υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 440.000 ευρώ.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του προϊόντος τους και να παραπλανήσουν το αγοραστικό κοινό, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποίησαν μεταλλικές συσκευασίες που έφεραν ψευδείς ενδείξεις ποιότητας, καθώς και αναφορές σε υποτιθέμενες διακρίσεις και βραβεία, τόσο στα ελληνικά όσο και σε ξένες γλώσσες. Με τη μεθοδολογία αυτή επιδίωκαν να εξαπατήσουν μεγάλο αριθμό καταναλωτών και να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις αποθήκες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.125 λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα -600- λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο»,

44 κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων,

πλήθος χαρτοκιβωτίων,

πλήθος πωμάτων,

παλετοφόρο,

διάφορα σύνεργα απαραίτητα για τη νόθευση των ελαίων,

χειρόγραφες σημειώσεις,

17.750 ευρώ,-4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ένα αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης των ανωτέρω παράνομων πράξεων.

Επισημαίνεται ότι, υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων έλαβαν δείγματα των κατασχεμένων ελαίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εργαστηριακή εξέταση αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων ελαίων, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, εξαρθρώθηκαν 6 εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα αυτό, ενώ συνελήφθησαν 20 άτομα, με τον συνολικό αριθμό κατηγορουμένων να ανέρχεται σε 29 άτομα και τα κατασχεθέντα έλαια στα 42.170-λίτρα.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για όμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.