Τι προβλέπει το νέο σχέδιο του Τραμπ για όσους επισκέπτονται τις ΗΠΑ.

Όσοι επισκέπτονται τις ΗΠΑ σύντομα μπορεί να χρειάζεται να δίνουν ακόμα και το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια, προκειμένου να μπουν στη χώρα, σύμφωνα με νέα πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πρόταση που ανάρτησε η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) προβλέπει ότι οι πολίτες χωρών για τους οποίους δεν απαιτείται βίζα- ανάμεσά τους και η Ελλάδα- θα πρέπει να δίνουν επιπλέον πληροφορίες στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Αυτό αφορά ταξιδιώτες από 42 χώρες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα των ΗΠΑ. Οι πολίτες αυτών των χωρών χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Σύστημα για Ταξιδιωτική Άδεια (ESTA) προκειμένου να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για λιγότερες από 90 ημέρες, χωρίς βίζα. Το συγκεκριμένο σύστημα επί του παρόντος ζητά πληροφορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία του διαβατηρίου, την ημερομηνία γέννησης και τυχόν ποινικό μητρώο.

Με την προτεινόμενη αλλαγή, θα είναι υποχρεωτικό να δίνουν το ιστορικό τους στα social media την τελευταία πενταετία. «Προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα 14161 του Ιανουαρίου 2025 (Προστασία των ΗΠΑ από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική και τη δημόσια ασφάλεια), η CBP προσθέτει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως υποχρεωτικό στοιχείο δεδομένων για μια αίτηση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα για Ταξιδιωτική Άδεια (ESTA). Το στοιχείο δεδομένων θα απαιτεί από τους αιτούντες ESTA να παρέχουν τα social media τους των τελευταίων πέντε ετών», αναφέρει η πρόταση που αναρτήθηκε, η οποία είναι σε δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, θα προστεθούν «αρκετά πεδία δεδομένων υψηλής αξίας» στην αίτηση ESTA, «όταν είναι εφικτό», αναφέρει η πρόταση. Τα στοιχεία αυτά είναι μεταξύ άλλων: τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, διευθύνσεις email που έχουν χρησιμοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, ονόματα συγγενών (γονείς, σύντροφοι, αδέλφια, παιδιά), ημερομηνία, τόπος γέννησης και διαμονής συγγενών, τηλεφωνικοί αριθμοί συγγενών που έχουν χρησιμοποιηθεί την τελευταία πενταετία.