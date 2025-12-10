Υπάρχουν πολλές ιδέες που, με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να επιτύχουν στην Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι.

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας είχε μια «παραγωγική συζήτηση» με τις ΗΠΑ αναφορικά με την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

«Συζητήσαμε βασικά ζητήματα για την ανάκαμψη, διάφορους μηχανισμούς και οράματα για την ανοικοδόμηση. Υπάρχουν πολλές ιδέες που, με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να επιτύχουν στην Ουκρανία. Έχουμε επίσης ενημερώσει σχετικά με τα 20 σημεία του εγγράφου-πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Η συνολική ασφάλεια είναι αυτή που θα καθορίσει την οικονομική (ασφάλεια) και θα υποστηρίξει ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

«Συμφωνήσαμε επίσης για τις επόμενες επαφές μεταξύ των ομάδων μας. Όπως πάντα, δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις από την πλευρά μας. Εργαζόμαστε για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για το ουσιαστικό έργο και την υποστήριξή τους] επανέλαβε ο Ζελένσκι.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1998821280804401437}

Τις ΗΠΑ εκπροσώπησαν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο Λάρι Φινκ, ο διευθύνοντας σύμβουλος της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, πρώην ανώτερος σύμβουλος και παρών στην συνάντηση με τον Πούτιν στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Αργότερα ο Ζελένσκι κοινοποίησε και δεύτερη ανάρτηση αναφορικά με την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Τα 20 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου αποτελούν ένα θεμελιώδες έγγραφο. Εργαζόμαστε ενεργά πάνω στα βασικά βήματα - πρέπει να είναι εφικτά. Από αυτό το θεμελιώδες έγγραφο, αναπτύσσουμε τουλάχιστον δύο επιπλέον. Το πρώτο αφορά την ασφάλεια - όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ. Το δεύτερο αφορά την οικονομία, καλύπτοντας την ανοικοδόμηση και τις κοινές επενδύσεις.

»Σήμερα, επικεντρωθήκαμε ειδικά στο οικονομικό έγγραφο. Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την αμερικανική πλευρά σε αυτό. Ευχαριστούμε. Θα ακολουθήσει ένα οικονομικό σχέδιο δράσης. Η Ευρώπη θα συμμετάσχει επίσης στην ανοικοδόμηση. Στο εγγύς μέλλον, σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε και στα άλλα δύο έγγραφα. Ο Ρουστέμ Ούμεροφ θα συνεχίσει τις συζητήσεις» διευκρίνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1998843094637384037}

Συνομιλίες Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες

Νωρίτερα την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνίαπερίπου 40 λεπτών με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επικοινωνία των τεσσάρων ηγετών ήρθε στον απόηχο της συνάντησης του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους στο Λονδίνο τη Δευτέρα, αλλά και μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Τραμπ στην οποία τους χαρακτήρισε «αδύναμους», επειδή η «γηραιά» ήπειρος είναι σε παρακμή.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τις ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης για την Ουκρανία και για να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς», δήλωσε στο Sky News εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η «εντατική δουλειά» για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Συμφώνησαν ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και την κοινή ασφάλεια στην ευρω-ατλαντική περιοχή», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.