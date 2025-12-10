Η συνεργασία που μας βάζει στην πιο εορταστική διάθεση. Ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ΟΝΕ, έρχονται με την πιο εορταστική διάθεση.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE φορούν τη γιορτινή τους διάθεση και τραγουδούν «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια Χαρά» δίνοντας τον ρυθμό για την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου.

Γεμάτοι χαμόγελα και αισιοδοξία μας μεταφέρουν την εορταστική τους ενέργεια με τον πιο φωτεινό τρόπο. Τη μουσική του «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια Χαρά» υπογράφει ο Κώστας Μηλιωτάκης και τους στίχους ο Πάνος Φαλάρας και ο Γιώργος Τσαλίκης, και έρχεται από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

{https://www.youtube.com/watch?v=cqa-XjtDo58}

Παράλληλα, κυκλοφορεί και το video clip της συνεργασίας τους. Ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μεταφέρονται στο χωριό του Άι Βασίλη με το τοπίο να είναι κάτι παραπάνω από παραμυθένιο. Τη σκηνοθεσία του music video υπογράφει ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Τη φετινή σεζόν, Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ONE συναντιούνται στη σκηνή του “Ω stage» όπου παρουσιάζουν το απόλυτο party show!

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.