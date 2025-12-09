Ο Διονύσης Σχοινάς παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία και το πιο ξεχωριστό βίντεο κλιπ.

Ο Διονύσης Σχοινάς κάνει… «Μαύρα Χριστούγεννα» και, έχοντας μαζί τους φίλους του, έρχεται να γεμίσει τις γιορτές με λαμπερή, ανατρεπτική και απρόβλεπτη διάθεση.

Το «Μαύρα Χριστούγεννα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνδυάζει το χαρακτηριστικό ύφος του Διονύση Σχοινά με μοντέρνο ήχο και χριστουγεννιάτικη αύρα, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο «στραβές» γιορτινές στιγμές μπορούν να γίνουν αξέχαστες όταν μοιράζονται με τους σωστούς ανθρώπους.

Στο music video, ο σπουδαίος κι δημοφιλής καλλιτέχνης υποδέχεται στο σπίτι αγαπημένους φίλους και συνεργάτες -ανάμεσά τους ο Δήμος Μπέκε και ο Δημήτρης Χορταριάς- και στην προσπάθειά τους να μπουν στο κλίμα των γιορτών δημιουργούν ένα… ξεκαρδιστικό χάος. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Κωνσταντινίδης.

{https://www.youtube.com/watch?v=-AoxnpftvI4}

Το «Μαύρα Χριστούγεννα», σε μουσική του Διονύση Σχοινά, στίχους του ίδιου και του Δημήτρη Χορταριά και παραγωγή του Κώστα Λαϊνά, είναι το πιο ανατρεπτικό soundtrack των γιορτών!

Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης Σχοινάς «μαγεύει» και live το κοινό, μαζί με την Καίτη Γαρμπή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην «Αυτοκίνηση».

Βρείτε το «Μαύρα Χριστούγεννα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/mavra-xristougenna