Έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά «Να μ’ αγαπάς» - Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00.

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στον Ορφέα ότι εδώ και δύο χρόνια ο Θεόφιλος είναι καλά στην υγεία του…

Παρά την προσπάθεια του Άγγελου, η κατάσταση ανάμεσα σε Φωτεινή και Λευτέρη παραμένει τεταμένη.

Η Ζωή προσπαθεί μάταια να σβήσει το θυμό της Νικαίτης. Εκείνη επιχειρεί να προσεγγίσει τον Θεόφιλο, αλλά η συμπεριφορά του την εξοργίζει οδηγώντας την σε μια πράξη εκδίκησης.

Η Σοφία προσπαθεί να πλησιάσει τον Άγγελο, όμως εκείνος προχωρά στο επόμενο χτύπημα του κατά των Καλλιγά.

Ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος με την ανακάλυψη της αλήθειας για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του.

Η Άννα πιο αποφασισμένη από ποτέ ανακοινώνει σε όλους την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον Ορφέα. Όμως αυτή τη φορά η κατάληξη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

