Το επικίνδυνο εύρημα που οδήγησε που οδήγησε στην ανάκληση.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της Nestlé για ανάκληση παρτίδας βρεφικού γάλακτος Guigoz Optipro Relais 1 (0-6 μηνών), λόγω πιθανής παρουσίας του επικίνδυνου βακτηρίου Bacillus cereus. Πρόκειται για μία προληπτική ανάκληση, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούν ότι η κατανάλωση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα σε βρέφη.

Η ανάκληση αφορά τις συσκευασίες 800 γραμμαρίων, με αριθμό παρτίδας 52820346AB και ημερομηνία λήξης 31/10/2027, οι οποίες κυκλοφόρησαν στη γαλλική αγορά μεταξύ 22 Οκτωβρίου και 10 Δεκεμβρίου 2025. Το προϊόν διατέθηκε από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Τι είναι το Bacillus cereus και τι συμπτώματα προκαλεί

Το βακτήριο Bacillus cereus μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση, με συμπτώματα όπως διάρροια, έντονους κοιλιακούς πόνους, ναυτία, έμετο μέσα σε λίγες ώρες από την κατανάλωση. Τα βρέφη και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα. Ειδικότερα όπως επισημαίνεται οι τροφικές τοξινώσεις που προκαλούνται από το Bacillus cereus εκδηλώνονται είτε με διάρροια, η οποία συχνά συνοδεύεται από κοιλιακούς πόνους, ναυτία και μερικές φορές πυρετό, εμφανιζόμενα 8 έως 16 ώρες μετά την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου, είτε με εμετούς που εμφανίζονται εντός 5 ωρών από την κατανάλωση.

Οδηγίες προς τους γονείς

Οι γονείς που έχουν στην κατοχή τους προϊόν από τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται:

να μην το χρησιμοποιήσουν,

να το καταστρέψουν-πετάξουν στα σκουπίδια.

Η εταιρεία τονίζει ότι η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και συνιστά στους γονείς που παρατήρησαν πιθανά συμπτώματα σε βρέφη μετά τη χρήση του προϊόντος να συμβουλευτούν άμεσα παιδίατρο.