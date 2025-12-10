Οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται.

Οι βρετανικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ενημέρωσαν για την ανάκληση του προϊόντος Disaronno Originale 700ml λόγω πιθανής παρουσίας μικρών κομματιών γυαλιού μέσα σε ορισμένα μπουκάλια, καθιστώντας το προϊόν μη ασφαλές για κατανάλωση.

Πληροφορίες για τα προϊόντα που ανακαλούνται:

Παρτίδες: 25374, 25375, 25381, 25382, 25435, 25442, 25444

Οδηγίες προς καταναλωτές:

Μην καταναλώσετε το προϊόν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η ανάκληση αφορά μόνο τις παραπάνω παρτίδες.