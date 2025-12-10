Ισως και τελικά να μην νοιώθουν πλέον τόσο αναπαυτικά, αφού επί της ουσίας η υπόθεση ανοίγει εκ νέου

Η απόφαση του δικαστηρίου που εξελίσσεται η δίκη για τις υποκλοπές να καλέσει ως μάρτυρες επιπλέον δέκα πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση και τις εμπλεκόμενες με αυτήν εταιρίες επιβεβαιώνει δύο πράγματα:

Αφενός, ότι - όσοι κατά τη ρήση του ίδιου του μάρτυρα Σπ. Τρίμπαλη - είχαν επαναπαυθεί πως «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα», ίσως και τελικά να μην νοιώθουν πλέον τόσο αναπαυτικά, αφού επί της ουσίας η υπόθεση ανοίγει εκ νέου.

Αφετέρου, ότι ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος της έδρας εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προδικασίας αν και του είχαν παρασχεθεί από θύματα του Predator όλα τα στοιχεία, τα ονόματα και ο τρόπος εμπλοκής τους, δεν ασχολήθηκε με κανέναν από τους μάρτυρες, οι οποίοι τώρα καλούνται να καταθέσουν στο δικαστήριο. Αξίζει να υπενθυμιστεί πως η δικογραφία για τις υποκλοπές έφθασε στα χέρια του κ. Ζήση, όταν η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πήρε τη δικογραφία από τους εισαγγελείς πρωτοδικών που την έτρεχαν και την έδωσε στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση για να την «αναβαθμίσει».

Για την ιστορία, για τις 17 Δεκεμβρίου κλήθηκαν οι Ροτέμ Φάρκας, Εινάτ Σεμάνα, Μερόμ Χαρπάζ, Ξυπτεράς Δημήτρης, Γιάννης Μπόλιαρης, ενώ για τις 18 Δεκεμβρίου οι Σωτήρης Ντάλας, Νίκος Λιόλιος, Ελένη Μηλιά, Ευαγγελία Κατσούδα και Αιμίλιος Κοσμίδης.

Οι πέντε πρώτοι εξ αυτών σχετίζονται με την Intellexa, ενώ ο τελευταίος, ο κ. Κοσμίδης, είναι γνωστός ως ο κρεοπώλης, ο οποίος είχε εκδώσει στο όνομά του την προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να πληρωθούν οι servers από τους οποίους εστάλησαν μολυσμένα με Predator SMS και οποίος δήλωσε πως την είχε χάσει και δεν γνώριζε τίποτα, παρά το γεγονός ότι για να γίνει η ενεργοποίηση της κάρτας, όπως είναι γνωστό τοις πάσι, απαιτείται ταυτοποίηση μέσω SMS από την Τράπεζα, κάτι το οποίο υπογράμμισε και η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της για το θέμα.

