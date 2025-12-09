Αποφαση «βόμβα» του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας να κληθουν 10 νεοι μάρτυρες στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση.

Πρόκειται για 10 πρόσωπα που, αν και φέρονται να έχουν ρόλο στην υπόθεση, όχι μόνο δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των μαρτύρων, αλλά ουδέποτε κλήθηκαν από τη Δικαιοσύνη για να καταθέσουν.

Τα ονόματά τους προέκυψαν από τη μέχρι στιγμής πορεία της αποδεικτικής διαδικασίας, μέσα από την εξέταση των μαρτύρων, προκειμένου να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα για σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Την κλήτευσή τους για τις επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Με απόφασή του ο πρόεδρος έκανε δεκτή την πρόταση, προκειμένου τα 10 αυτά πρόσωπα να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου, για να ερευνηθούν τα γκρίζα μέχρι στιγμής σημεία της υπόθεσης. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Krikel και Intellexa.

Ανάμεσά τους και ο γνωστός ως κρεοπώλης Αιμίλιος Κοσμίδης, που φέρεται ως αποστολέας 25 ύποπτων μηνυμάτων, ενώ με την πιστωτική του κάρτα φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε κληθεί μόνο μετά τη μήνυση Ανδρουλάκη και είχε υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την κάρτα του, την οποία άγνωστο πρόσωπο προς τον ίδιο χρησιμοποίησε για την αποστολή του μηνύματος.

Νωρίτερα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ουσία της έρευνας των τηλεφωνικών υποκλοπών εισέφερε στο δικαστήριο ο Στέφανος Γκριντζάλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος με σαφή και περιγραφικό τρόπο περιέγραψε βήμα προς βήμα τις κινήσεις της Αρχής που έφτασε στον αριθμό από τον οποίο έφυγε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε το μήνυμα.

Όπως είπε, όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, «αρχίσαμε να ψάχνουμε προς τα πίσω από πού ήρθε το μήνυμα».

Και έτσι έφτασαν στον αριθμό από τον οποίο εστάλησαν τα μηνύματα και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε. Αμέσως τα στοιχεία τα έστειλαν στην Εισαγγελία. Πρόσθεσε ότι «είχε ενδιαφέρον ότι αυτός που έστειλε το μήνυμα στον Ν. Ανδρουλάκη έστειλε και άλλα 25 μηνύματα. Υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρό για να έρθει το φυσικό πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα. Να κληθεί από τη Δικαιοσύνη και να πει γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα».

Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή στο ΚΕΤΥΑΚ, μετά τα σχετικά δημοσιεύματα. Ο κ. Γκριντζάλης εξήγησε ότι «Δεν πήγαμε να βρούμε τον server που θα είχε μέσα το predator. Αστείο να το περιμένει κανείς. Θέλαμε να δούμε τι ήταν το ΚΕΤΥΑΚ. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. Είδαμε τριτεύοντα πράγματα εκεί. Δεν ανοίξαμε κανέναν υπολογιστή», είπε ο μάρτυρας, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο είναι αν οι 92 που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από το predator ήταν και από την ΕΥΠ, ώστε να βοηθηθεί η Δικαιοσύνη και να εντοπιστεί αν υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης.

Πρόεδρος: «Ο δικός σας έλεγχος θα μπορούσε να αποκλείσει τη λειτουργία παράνομου λογισμικού από την ΕΥΠ;»

Μάρτυρας: «Όχι βέβαια».

Πρόεδρος: «Άλλα μέλη βέβαια της Αρχής μάς είπαν με απόλυτο τρόπο ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, αποκλείοντας την ΕΥΠ».

Μάρτυρας: «Όποιος το υπογράφει αυτό είναι για βράβευση».

Στη συνέχεια δεν έκρυψε ότι «περισσότερο εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι δεν ήρθαν τα θύματα στην ΑΔΑΕ να μας δώσουν την ημερομηνία παρακολούθησης».

Ο εισαγγελέας της έδρας στάθηκε ιδιαίτερα στον έλεγχο και τον τρόπο που αφορούσε το ΚΕΤΥΑΚ, με τον μάρτυρα να επισημαίνει ότι θα ήταν ουτοπικό να περίμεναν να βρουν κάτι εκεί, ακόμα και αν, όπως το θέλει το σενάριο, είχαμε να κάνουμε με μία εταιρεία που ενδεχομένως παρανομούσε.

Ο κ. Γκριντζάλης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η ΕΥΠ ουδέποτε έδωσε τα συνοδά έγγραφα για την παρακολούθηση των Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Την πρώτη φορά ο νέος τότε διοικητής της ΕΥΠ ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί και την επόμενη επικαλέστηκε το απόρρητο.

Απαντώντας σε ερώτηση του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ είπε πως ουδέποτε απέκτησαν εικόνα της πορείας των εγγράφων.

Με βάση τις πρόσφατες διαπιστώσεις της Google και της Διεθνούς Αμνηστίας επισήμανε ότι το κρίσιμο είναι αν τα δεδομένα είναι μόνο στη διάθεση του θύτη ή και αλλού, γιατί σε αυτή την περίπτωση αλλάζει το τοπίο.

Εντύπωση έκανε η περιγραφή για το πώς το επιτιθέμενο λογισμικό, όταν αντιληφθεί ότι ο χρήστης εντόπισε την παρουσία του, αυτοκαταστρέφεται. Παλαιότερα το βλέπαμε στον Τζέιμς Μποντ, τώρα συμβαίνει και στην πραγματικότητα.