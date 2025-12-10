«Είμαστε υπερήφανοι για την κοινοβουλευτική μας ομάδα και το έργο που παράγει. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Και το αποδεικνύουμε καθημερινά!», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Να μην λάβει τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να υπάρξει προοδευτική πρόταση εξουσίας με ενότητα των δυνάμεων ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης, ζήτησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς», υπογράμμισε ο κ.Φάμελλος.

Ο επικεφαλής του κόμματος άσκησε εφ’όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση, στηρίζοντας ανοιχτά τα αγροτικά μπλόκα. Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως «είμαστε υπερήφανοι για την κοινοβουλευτική μας ομάδα και το έργο που παράγει. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Και το αποδεικνύουμε καθημερινά!», σε μια αποστροφή που μπορεί να ερμηνευτεί ως απάντηση προς τα όσα είπε την Τετάρτη, από το «Παλλάς», ο Αλέξης Τσίπρας.

«Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της», συμπλήρωσε στη συνέχεια, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει ενότητα των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Συμπλήρωσε, επίσης, πως «η ενότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι αναγκαιότητα. Είναι συστατικό στοιχείο του χώρου και των αξιών που υπηρετούμε. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και έναν χρόνο, έχει καταθέσει με συνέπεια την πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και δυνάμεων, πάνω σε ένα συγκεκριμένο προοδευτικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, πρόγραμμα».