Αναγνωρίστηκε για την εκλεπτυσμένη οδήγηση, την κορυφαία άνεση και ησυχία, την αστική ευελιξία και την ισχυρή αξία για τους πελάτες.

Το Kia PV5 Cargo σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στα What Van? Awards 2026, κατακτώντας δύο σημαντικούς τίτλους: «Van of the Year» και «Compact Van of the Year». Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη ραγδαία άνοδο της Kia στον τομέα των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (eLCV) και ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της στη νεότερη κατηγορία Purpose Built Vehicles (PBV).

Οι κριτές επαίνεσαν το PV5 Cargo για την εκλεπτυσμένη οδηγική συμπεριφορά, την κορυφαία άνεση και ησυχία, την εξαιρετική ευελιξία στο αστικό περιβάλλον και τη σημαντική αξία που προσφέρει σε επαγγελματίες και στόλους. Η φετινή επιτυχία έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανεξάρτητης αξιολόγησης What Van? 2025, όπου το PV5 σημείωσε υπέρτατη βαθμολογία 10/10, μοναδική για ηλεκτρικό LCV τη φετινή χρονιά.

Ο Paul Philpott, Πρόεδρος & CEO της Kia UK, χαρακτήρισε τη διάκριση «μεγάλη αναγνώριση» τη στιγμή που το μοντέλο αρχίζει να διατίθεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα, η ηλεκτροκίνηση και η συνολική αξία του PV5 θέτουν νέα πρότυπα για την κατηγορία.

Τι κάνει το PV5 να ξεχωρίζει;

Η επιτροπή των βραβείων ανέδειξε μια σειρά πλεονεκτημάτων:

Πραγματική, αξιόπιστη αυτονομία

Σταθερή και ήσυχη ηλεκτρική οδήγηση

Καμπίνα με τεχνολογία επιβατικού αυτοκινήτου (διπλές οθόνες, Android Automotive OS, OTA ενημερώσεις)

Ευέλικτες διαμορφώσεις αμαξώματος (Cargo, Crew, Chassis Cab, σε διάφορα μήκη/ύψη)

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός ασφαλείας και άνεσης

Λειτουργικός και σύγχρονος σχεδιασμός προσαρμοσμένος σε επαγγελματικές ανάγκες

Η πραγματική ικανότητα του οχήματος επιβεβαιώθηκε και τον Οκτώβριο του 2025, όταν το PV5 Cargo πέτυχε ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό LCV με μέγιστο φορτίο σε μία φόρτιση: 430,84 μίλια (693,38 km).

Προδιαγραφές PV5 Cargo (L2/H1)

Long Range (71.2 kWh): έως 258 μίλια WLTP, ωφέλιμο φορτίο 690 kg

Standard Range (51.5 kWh): έως 184 μίλια WLTP, ωφέλιμο φορτίο 790 kg

Ωφέλιμος χώρος φόρτωσης: 4,4 m³

Ισχύς: 120 kW, 250 Nm

Επερχόμενες εκδόσεις 2026: L1/H1, L2/H2, Crew, Chassis Cab

Η διπλή διάκριση στα What Van? Awards ακολουθεί την ανάδειξη του PV5 ως International Van of the Year 2026 (IVOTY) — ένα σημαντικό επίτευγμα, μόλις στο πρώτο έτος κυκλοφορίας. Παράλληλα, το PV5 Passenger διακρίθηκε στα BBC TopGear.com Awards 2026 ως «Family Car of the Year». Οι βραβεύσεις αυτές υπογραμμίζουν ότι η Kia εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας ένα προϊόν νέας γενιάς που συνδυάζει πρακτικότητα, άνεση, τεχνολογία και αποδοτικότητα.