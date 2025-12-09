Την Παρασκευή ο 28χρονος τενίστας πρέπει να καταθέσει ενώπιον των αρχών το δίπλωμα του ως οφείλει αφού «έτρεχε» με 210 χλμ στην Αττική Οδό.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η υπόθεση του διπλώματος οδήγησης του κορυφαίου Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης και την Παρασκευή εκπνέει η διορία ποιυ του έχει δοθεί από τις Αρχές να προσκομίσει δίπλωμα οδήγησης, αλλιώς θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια. Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε όταν ο 28χρονος τενίστας «πιάστηκε» από τις κάμερες της Τροχαίας της Αττικής Οδού να «τρέχει» με 210 χλμ./ώρα.

Του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ με τον 28χρονο να αποτελεί ένας από τους πρώτους οδηγούς που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr. Αρχικά, από την πλευρά του επικράτησε σιγή, ενώ η μητέρα του ανέφερε στη συνέχεια ότι ο γιος της βρισκόταν στο εξωτερικό τη στιγμή της παράβασης. Μάλιστα ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος Τσιτσιπάς, βρέθηκε δύο φορές στις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αττικής Οδού, σε μια προσπάθεια να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την παράβαση, υποστηρίζοντας ότι δεν οδηγούσε ο γιος του. Προς επίρρωση των ισχυρισμών του προσκόμισε την απόδειξη του ήδη πληρωμένου προστίμου και ζήτησε να καταθέσει το δικό του δίπλωμα, επιμένοντας ότι εκείνος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της Lotus όταν το όχημα εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο.Ωστόσο, το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Η Τροχαία απέρριψε το αίτημα, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό περιθώριο της μίας εβδομάδας που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων και αλλαγής στοιχείων σχετικά με την παράβαση και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να καταθέσει ο Τσιτσιπάς το δίπλωμά του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι δεδομένο ότι ο Έλληνας τενίστας δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης και οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα που χρησιμοποιεί με τις έρευνες να εστιάζουν σε Αγγλία και Γαλλία. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται με ενδιαφέρον το τι θα πράξει η πλευρά του αθλητή καθώς τα περιθώρια στενεύουν και η προθεσμία της Παρασκευής είναι τελεσίδικη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dett215fbiu9?integrationId=40599y14juihe6ly}