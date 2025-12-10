Το ενδιαφέρον έκλεψε βίντεο της Novartis στο οποίο φέρεται να πρωταγωνιστεί ο υπουργός Υγείας.

«Με θλίβει που δεν μπορείτε να επιβάλλετε υψηλότερες ποινές στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες», είπε ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των πρώην προστατευομένων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

«Στις καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για μένα. Δεν είναι οξύμωρο να "ξέχασαν" ότι πήρα δήθεν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Φρουζή στην Αμερική και να το "θυμήθηκαν" εδώ; Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς ενώ εδώ για πολιτικούς», υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης ενώ απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, είπε : «Δεν γελάτε με τον εαυτό σας; Λέγατε ότι είχα εταιρεία (σ.σ. το βιβλιοπωλείο) για να κάνω ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την οποία την είχα εδώ και 20 χρόνια από τους γονείς μου; Έχασα από την πολιτική, δεν κέρδισα. Δεν ντράπηκε να το πει;».

Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε από την υπεράσπιση από που αντλεί τη βεβαιότητα για το περιεχόμενο των καταθέσεων στις ΗΠΑ.

Υπεράσπιση: Από πού ξέρετε τι κατέθεσαν στις ΗΠΑ;

Αδ. Γεωργιάδης: Υπέβαλα αίτημα μέσω επιστολής στο FBI ότι δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα.

Υπεράσπιση: Είναι άλλο να μην υπάρχει αναφορά και άλλο να μην υπάρχει έρευνα, δεν θα μπορούσε να κάνει έρευνα η Αμερική. Αντίγραφα έχετε;

Αδ. Γεωργιάδης: Όχι.

Να κληθεί η Αμερικανίδα πρέσβειρα ζήτησε η υπεράσπιση

Οι συνήγοροι υπεράσπισης σχολιάζοντας την κατάθεση του κ. Γεωργιάδη, τόνισαν πως θα μπορούσε να κληθεί για να καταθέσει στο δικαστήριο η ίδια Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να ερωτηθεί σχετικά με την έρευνα στις ΗΠΑ. Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας πάντως απάντησαν πως υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα στα αναγνωστέα.

Το βίντεο της Novartis για την «απαγωγή» της Ευγενίας Μανωλίδου

Στο δικαστήριο προβλήθηκε επίσης το βίντεο που είχε προβληθεί και πρωτοδίκως από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη που, όπως εξήγησε, είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα, και στο οποίο, φαίνονται πρόσωπα της φαρμακοβιομηχανίας να απαγάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε εκείνον για να τους εξοφλήσει. Το βίντεο καταγράφει έναν άνδρα να υποδύεται τον κ. Γεωργιάδη σε μπανιέρα να μιλάει με τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου και εκείνη να του λέει ότι την έχουν απαγάγει.

Δ. Γεωργιάδης (γελώντας): Καλά αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά...

Φ. Δεστεμπασίδης: Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για τους εξοφλήσετε. Αυτό ήταν επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας.

Αδ. Γεωργιάδης: Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Φ. Δεστεμπασίδης: Θέλω να δείξω με αυτό το βίντεο πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Novartis. Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν το στόχο τους προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείται αλαζονικό όλο αυτό;

Αδ. Γεωργιάδης: Εντάξει πρόκειται για γελοιότητα αλλά ως προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν….Εμένα δεν ήταν δουλειά μου να βγάζω τις τιμές των φαρμάκων. Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ.

Φ. Δεστεμπασίδης: Είναι για σας η Novartis σκάνδαλο γιατρών;

Αδ. Γεωργιάδης: Ναι, το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων.

Φ. Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείται σκάνδαλο γιατρών πως εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;

Αδ. Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα χάθηκε τη πενταετία Τσίπρα όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.

Φ. Δεστεμπασίδης: Εγώ πάντως κατέθεσα απευθείας για γιατρούς και για πόσα. Δύο μέρες κατέθετα για γιατρούς…