Ας έλθει μια κυβέρνηση πραγματικά για τον λαό, που καταλαβαίνει την αγωνία αγροτών και κτηνοτρόφων και μπορεί να δώσει λύσεις ολικές και άμεσες για κάθε κοινωνική τάξη, τονίζει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Μαρίνος Σκανδάμης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλει την κομματική γραμμή υπουργών και στελεχών της ΝΔ που δηλώνουν υποκριτικά ότι δεν έχουν ακόμη καταλάβει ποια είναι τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Προσκεκλημένος χθες βράδυ σε αθηναϊκό κανάλι άκουσα την εκπρόσωπο της ΝΔ να λέει πως δεν έχει καταλάβει ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών. Της απάντησα παραθέτοντας ένα πλήθος αιτημάτων από όλη την Ελλάδα που υποτίθεται ότι δεν ήξερε. Λίγο μετά σε άλλο κανάλι βουλευτής της ΝΔ επανέλαβε ότι δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι τα αγροτικά αιτήματα. Σήμερα, υπουργός της ΝΔ είπε πως "Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο ακούμε κάτι διαφορετικό...Έχει καταλάβει κανείς ποια είναι (τα αιτήματα);". Κοιτάξτε, αυτή η προπαγάνδα είναι κωμική. Αν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει μέχρι σήμερα καταλάβει τα αιτήματα οφείλει να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να δώσει καμία λύση όποιος δεν καταλαβαίνει. Αν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της δεν έχουν καταλάβει τι ζητάνε οι αγρότες ας παραιτηθούν τώρα και αυτοί. Και ας έλθει μια κυβέρνηση πραγματικά για τον λαό, που καταλαβαίνει την αγωνία αγροτών και κτηνοτρόφων και μπορεί να δώσει λύσεις ολικές και άμεσες για κάθε κοινωνική τάξη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σταματήστε να εμπαίζετε την κοινωνία».