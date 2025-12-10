Τελεσίγραφο στους αγρότες του Βόλου από τις αρμόδιες αρχές να ανοίξουν το λιμάνι μέχρι τις 13:00.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι αγρότες καλούνται και να αποχωρήσουν από το λιμάνι διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις λόγω παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Η εισαγγελία του Βόλου έστειλε τελεσίγραφο στους αγρότες να αδειάσουν το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι αλλιώς θα προχωρήσουν σε συλλήψεις και διώξεις αγροτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deugrmzbvm0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

To λιμάνι του Βόλου βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό από το πρωί, καθώς κατέφθασαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα που έφθασαν με τα οχήματά τους αλλά και οι αλιείς που έχουν παρατάξει τα καΐκια τους, στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deue3ipk4zih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Στο μεταξύ λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Αγρότες με δεκάδες τρακτέρ από τη Βόρεια, την κεντρική, και τη Νότια Εύβοια βρίσκονται πάνω στη πγέφυρα.

Με σημαίες και συνθήματα στα τρακτέρ οι αγρότες της Εύβοιας συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα.