Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας δηλώνει άγνοια για το πλαίσιο εφαρμογής της γονικής άδειας με τους εργαζόμενους γονείς να χάνουν αυτή την παροχή.

Η γονική άδεια συνεκπαίδευσης που διαφημίστηκε δεόντως από την κυβέρνηση με το πρωθυπουργικό «καλώς έχειν» και είχε εξαγγελθεί ότι θα ισχύσει ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού ήτοι στις 11 Δεκέμβρη, για γονείς μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων, φαίνεται να οδηγείται στις καλένδες, αφήνοντας εργαζόμενους γονείς σε πλήρη αβεβαιότητα.

Η άδεια είχε παρουσιαστεί ως κυβερνητική πρωτοβουλία που θα επέτρεπε στους γονείς να συμμετάσχουν σε δράσεις συνεκπαίδευσης –με επίκεντρο την ψυχική υγεία, την πρώιμη παρέμβαση και την ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας χωρίς να χάνουν ημερομίσθιο. Η συμμετοχή θα μπορούσε να γίνει διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα, και η ημερομηνία της 11ης Δεκεμβρίου είχε καθιερωθεί ως σταθερή κάθε χρόνο.

Παρά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις, όμως, η υλοποίησή της έχει μείνει «στον πάγο» με την κύρια ευθύνη να βαραίνει το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση οδηγιών για την γονική άδεια και τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της χωρίς μισθολογικές απώλειες. Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα πλαίσιο για αυτή την γονική άδεια αφήνοντας γονείς και εργοδότες χωρίς καμία καθοδήγηση. Οι εργαζόμενοι γονείς δεν γνωρίζουν πώς να αιτηθούν την άδεια, ενώ οι εργοδότες δηλώνουν άγνοια και αδυνατούν να εγγυηθούν τη νόμιμη εφαρμογή της.

Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση αυτή υπονομεύει τον σκοπό της άδειας, που ήταν η ενεργός συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών και η ενίσχυση της συνεργασίας οικογένειας – σχολείου. Χωρίς άμεσες και σαφείς διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, η νέα γονική άδεια παραμένει κενό γράμμα. Η πολιτική βούληση υπάρχει στα χαρτιά, αλλά η εφαρμογή και η πρακτική προστασία των εργαζομένων παραμένουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, καθιστώντας την πρωτοβουλία μια ακόμη υπόθεση που «παγώνει» μέχρι νεωτέρας.