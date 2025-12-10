Το επερχόμενο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» φαίνεται ότι θα έχει μια ηχηρή απουσία στο καστ.

Σύμφωνα με έντονες φήμες και ψιθύρους, η επερχόμενη ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κάνει recasting για έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του επικού franchise του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Αν και ο Άντι Σέρκις και το στούντιο ήθελαν να έχουν τον Βίγκο Μόρτενσεν καστ για να επαναλάβει το ρόλο του Άραγκορν, προς απογοήτευση των φαν η ταινία θα πρέπει να βρει έναν νέο ηθοποιό για να υποδυθεί τον εν λόγω χαρακτήρα.



Όπως αναφέρει το Knight Edge Media η ταινία The Hunt for Gollum αναζητά νέο ηθοποιό για να υποδυθεί τον Άραγκορν στο νέο spin-off του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι ο Σέρκις έχει ήδη συναντήσει μερικούς υποψήφιους για το ρόλο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται τα ονόματα.

{https://youtu.be/66ZZlCK5m7s?si=Ugz1JRCvZmTjALDs}

Η ταινία The Hunt for Gollum αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Το επίσημο καστ περιλαμβάνει τον σκηνοθέτη Άντι Σέρκις ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του Γκόλουμ και τον Σερ Ίαν ΜακΚέλεν ξανά στο ρόλο του Γκάνταλφ. Επίσης, ο Ελάιτζα Γουντ αναμένεται να επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο ως Φρόντο Μπάγκινς, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα, ενώ και ο Ορλάντο Μπλουμ φαίνεται να επιστρέφει στο ρόλο του Λέγκολας.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε συνέντευξή του το 2024, ο Μόρτενσεν είχε δηλώσει ότι ήταν ανοιχτός στο να επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο στην ταινία The Hunt for Gollum. Φυσικά, η προθυμία του να επιστρέψει φαινόταν να εξαρτάται από το αν η ιστορία ήταν αρκετά «σωστή» ώστε να δικαιολογήσει αυτή την επιστροφή στο ρόλο του Άραγκορν.



«Φυσικά. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η ιστορία, δεν έχω ακούσει τίποτα. Ίσως να μάθω τελικά. Μου αρέσει να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα. Έμαθα πολλά παίζοντας αυτόν τον χαρακτήρα. Το απόλαυσα πολύ. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος για αυτό, από την άποψη της ηλικίας μου και κλπ. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος για τον χαρακτήρα. Θα ήταν ανόητο να το κάνω διαφορετικά», έλεγε συγκεκριμένα ο Μόρτενσεν.



Για να είμαστε και δίκαιοι, η απόφαση του Άντι Σέρκις να μην χρησιμοποιήσει CGI για να «ξανανιώσει» (ηλικιακά) τον Άραγκορν, είναι στην πραγματικότητα ένα θετικό σημάδι για πολλούς. Ενώ το Star Wars απέτυχε να επαναφέρει παλιούς χαρακτήρες όπως ο Luke Skywalker χρησιμοποιώντας μεγάλη δόση CG και deepfakes, είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών θα επιδιώξει απλώς να αναδιανείμει τους ρόλους.