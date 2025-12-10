Κυκλοφορεί στο σινεμά στις 25 Δεκεμβρίου.

Tο πρώτο ελληνικό γουέστερν έρχεται στην οθόνη ανήμερα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου. Η επερχόμενη ταινία, μια ιστορία εκδίκησης, μοναξιάς και… Άγριας Δύσης, μέσα από την ελληνική ματιά του Τάκη Βογόπουλου ο οποίος υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, θα προβληθεί στο Studio New Star Art Cinema.

Η ταινία μάς μεταφέρει στο Τέξας του 1923. Ένας φιλήσυχος φωτογράφος μεταμορφώνεται σε έναν αδίστακτο εκδικητή, όταν η έγκυος σύζυγός του δολοφονείται με φρικτό τρόπο. Ένα ταξίδι στη βία, την απώλεια και τη μοναξιά ξεκινά, σε έναν κόσμο όπου ο νόμος γράφεται με αίμα.





Ο Τάκης Βογόπουλος ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, σημειώνει: «Η ταινία "The Loner" είναι το πρώτο ελληνικό γουέστερν με θέμα την "Άγρια Δύση" της Αμερικής. Ταυτόχρονα επιχειρεί την αναβίωση ενός πολυαγαπημένου μου είδους κινηματογράφου. Πρόκειται για τα ευρωπαϊκά western της περιόδου των δεκαετιών 1960 και 1970,τα λεγόμενα spaghetti. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πληροφορήθηκα ότι ανάλογο εγχείρημα υπήρξε στη χώρα μας το 1928 με τίτλο "Τρεις Έλληνες στην Αμερική" που ατυχώς δεν προβλήθηκε ποτέ διότι η μοναδική κόπια καταστράφηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που κατάφερα να πραγματοποιήσω ένα μεγάλο καλλιτεχνικό μου όραμα και ταυτόχρονα "αποκαθιστώ" την ιδέα που δεν ευοδώθηκε πριν από 100 περίπου χρόνια».





Στην ταινία πρωταγωνιστούν ακόμα οι: Νίκος Δροσάκης, Μαρία Επιτροπάκη, Ηώ Αντωνοπούλου.

Συντελεστές:



Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Συμεωνάκης

Μοντάζ: Δημήτρης Καδής

Ειδικά εφέ – Μουσική: Παύλος Διαμαντόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Τάκης Βογόπουλος

