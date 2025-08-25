Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

«Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Γκάνταλφ και Φρόντο επιστρέφουν και επίσημα στη Μέση Γη

«Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Γκάνταλφ και Φρόντο επιστρέφουν και επίσημα στη Μέση Γη
Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιβεβαίωσε ότι ο μάγος Γκάνταλφ και ο Φρόντο θα εμφανιστούν στη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που θα επικεντρώνεται στον Γκόλουμ.

Σύμφωνα με τον Σερ Ίαν ΜακΚέλεν, η επερχόμενη ταινία του Άντι Σέρκις «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», θα περιλαμβάνει μερικά γνωστά -και μη εξαιρετέα - πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια ενός πάνελ για το «LOTR» στο φεστιβάλ For Love of Fantasy που έγινε πρόσφατα στο Λονδίνο, ο ΜακΚέλεν — ο οποίος υποδύθηκε τον μάγο Γκάνταλφ στις τριλογίες του Πίτερ Τζάκσον «Lord of the Rings» και «The Hobbit» — αποκάλυψε ότι ο Γκάνταλφ και ο Φρόντο θα εμφανιστούν στη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

«Άκουσα ότι θα γυριστεί άλλη μια ταινία με θέμα τη Μέση Γη και ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάιο. Θα τη σκηνοθετήσει ο Γκόλουμ και θα αφορά αποκλειστικά τον Γκόλουμ», δήλωσε ο ΜακΚέλεν για την ταινία «The Hunt for Gollum».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο σταρ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που θα επέστρεφε «οπωσδήποτε» για το «The Hunt for Gollum»

Ο σταρ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που θα επέστρεφε «οπωσδήποτε» για το «The Hunt for Gollum»

Entertainment

Ο διάσημος ηθοποιός πρόσθεσε: «Θα σας αποκαλύψω δύο μυστικά για το καστ: στην ταινία υπάρχει ένας χαρακτήρας που ονομάζεται Φρόντο και ένας άλλος που ονομάζεται Γκάνταλφ. Πέρα από αυτό, τα χείλη μου είναι σφραγισμένα!».

@gronkcosplay HUGE hunt for Gollum casting announcement #huntforgollum #ianmckellen #castingannouncement #lotr #breakingnews ♬ original sound - Gronk Cosplay

Ο ΜακΚέλεν δεν είπε ευθέως ότι θα υποδυθεί τον Γκάνταλφ, ούτε αν ο Ελάιτζα Γουντ θα επαναλάβει τον ρόλο του Φρόντο. Ωστόσο, ο Γουντ ήταν παρών στην εκδήλωση, όπως και άλλοι αστέρες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», συμπεριλαμβανομένων των Σον Άστιν (Σάμγουαϊζ), Ντόμινικ Μόναχαν (Μέρι), Μπίλι Μπόιντ (Πίπιν) και Τζον Ρις-Ντέιβις (Γκίμλι).

Η παγίδα που φαίνεται ότι το The Hunt for Gollum πάει να πέσει είναι ότι βασίζεται υπερβολικά στη νοσταλγία για την αρχική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ένα παράπτωμα στο οποίο -σε κάποιο βαθμό- υπέπεσε και η τριλογία του Χόμπιτ, με πολλούς να αισθάνονται ότι οι αναφορές στις αρχικές ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν αναγκαστικές και αδικαιολόγητες.

Αναφορικά λοιπόν με τις αποκαλύψεις του ΜακΚέλεν, αν και είναι λογικό να εμφανίζεται ο Γκάνταλφ στην ταινία, καθώς και ο Γκόλουμ του Σέρκις, φαίνεται ότι η επιστροφή του Φρόντο - και η συνολική επιστροφή των χαρακτήρων της αρχικής τριλογίας του Τζάκσον, μόνο ως ένα νοσταλγικό παιχνίδι μπορεί να δικαιολογηθεί. Για αυτό και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς η νέα ταινία θα διαχειριστεί την εμφάνιση του Φρόντο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την επερχόμενη ταινία για τον Γκόλουμ, έχει επιβεβαιωθεί ότι αναμένται να κυκλοφορήσει ακόμα μία νέα ταινία η οποία θα επικεντρώνεται στον Γκάνταλφ. Σε συνέντευξή της στο Empire, η σεναριογράφος Φιλίππα Μπόγιενς επιβεβαίωσε ότι δύο ιδέες για ταινίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η μία ήταν The Hunt for Gollum και η άλλη ήταν μια άλλη ιστορία με επίκεντρο τον Γκάνταλφ.

Ας ελπίσουμε ότι το The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum που θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2027, θα καταφέρει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ νοσταλγίας και πρωτότυπης ιστορίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

«Oικία Κοκοβίκου»: Το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας μετατρέπεται σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών

«Oικία Κοκοβίκου»: Το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας μετατρέπεται σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών

Entertainment
«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

Διεθνή
Το «Dead to Rights» σπάει τα ρεκόρ εισπράξεων και ευαισθητοποιεί το κοινό στην Κίνα

Το «Dead to Rights» σπάει τα ρεκόρ εισπράξεων και ευαισθητοποιεί το κοινό στην Κίνα

Entertainment
«Άλλος άνθρωπος» η Τζένιφερ Λόπεζ στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

«Άλλος άνθρωπος» η Τζένιφερ Λόπεζ στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Life

NETWORK

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr