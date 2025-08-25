«Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Γκάνταλφ και Φρόντο επιστρέφουν και επίσημα στη Μέση Γη

Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιβεβαίωσε ότι ο μάγος Γκάνταλφ και ο Φρόντο θα εμφανιστούν στη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που θα επικεντρώνεται στον Γκόλουμ.

Σύμφωνα με τον Σερ Ίαν ΜακΚέλεν, η επερχόμενη ταινία του Άντι Σέρκις «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», θα περιλαμβάνει μερικά γνωστά -και μη εξαιρετέα - πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια ενός πάνελ για το «LOTR» στο φεστιβάλ For Love of Fantasy που έγινε πρόσφατα στο Λονδίνο, ο ΜακΚέλεν — ο οποίος υποδύθηκε τον μάγο Γκάνταλφ στις τριλογίες του Πίτερ Τζάκσον «Lord of the Rings» και «The Hobbit» — αποκάλυψε ότι ο Γκάνταλφ και ο Φρόντο θα εμφανιστούν στη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

«Άκουσα ότι θα γυριστεί άλλη μια ταινία με θέμα τη Μέση Γη και ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Μάιο. Θα τη σκηνοθετήσει ο Γκόλουμ και θα αφορά αποκλειστικά τον Γκόλουμ», δήλωσε ο ΜακΚέλεν για την ταινία «The Hunt for Gollum».

Ο διάσημος ηθοποιός πρόσθεσε: «Θα σας αποκαλύψω δύο μυστικά για το καστ: στην ταινία υπάρχει ένας χαρακτήρας που ονομάζεται Φρόντο και ένας άλλος που ονομάζεται Γκάνταλφ. Πέρα από αυτό, τα χείλη μου είναι σφραγισμένα!».

Ο ΜακΚέλεν δεν είπε ευθέως ότι θα υποδυθεί τον Γκάνταλφ, ούτε αν ο Ελάιτζα Γουντ θα επαναλάβει τον ρόλο του Φρόντο. Ωστόσο, ο Γουντ ήταν παρών στην εκδήλωση, όπως και άλλοι αστέρες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», συμπεριλαμβανομένων των Σον Άστιν (Σάμγουαϊζ), Ντόμινικ Μόναχαν (Μέρι), Μπίλι Μπόιντ (Πίπιν) και Τζον Ρις-Ντέιβις (Γκίμλι).



Η παγίδα που φαίνεται ότι το The Hunt for Gollum πάει να πέσει είναι ότι βασίζεται υπερβολικά στη νοσταλγία για την αρχική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ένα παράπτωμα στο οποίο -σε κάποιο βαθμό- υπέπεσε και η τριλογία του Χόμπιτ, με πολλούς να αισθάνονται ότι οι αναφορές στις αρχικές ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν αναγκαστικές και αδικαιολόγητες.



Αναφορικά λοιπόν με τις αποκαλύψεις του ΜακΚέλεν, αν και είναι λογικό να εμφανίζεται ο Γκάνταλφ στην ταινία, καθώς και ο Γκόλουμ του Σέρκις, φαίνεται ότι η επιστροφή του Φρόντο - και η συνολική επιστροφή των χαρακτήρων της αρχικής τριλογίας του Τζάκσον, μόνο ως ένα νοσταλγικό παιχνίδι μπορεί να δικαιολογηθεί. Για αυτό και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς η νέα ταινία θα διαχειριστεί την εμφάνιση του Φρόντο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την επερχόμενη ταινία για τον Γκόλουμ, έχει επιβεβαιωθεί ότι αναμένται να κυκλοφορήσει ακόμα μία νέα ταινία η οποία θα επικεντρώνεται στον Γκάνταλφ. Σε συνέντευξή της στο Empire, η σεναριογράφος Φιλίππα Μπόγιενς επιβεβαίωσε ότι δύο ιδέες για ταινίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η μία ήταν The Hunt for Gollum και η άλλη ήταν μια άλλη ιστορία με επίκεντρο τον Γκάνταλφ.



Ας ελπίσουμε ότι το The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum που θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2027, θα καταφέρει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ νοσταλγίας και πρωτότυπης ιστορίας.