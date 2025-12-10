Ως «μήνυμα» προς την ηγεσία, θα πρέπει να λογίζεται η απουσία των μελών της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση και Γιάννη Ματζουράνη.

Με αρκετές απουσίες πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, σε καμία περίπτωση.

Ανάμεσα στους απόντες, ήταν ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται στην Κρήτη, έχοντας ενημερώσει για την απουσία του - την οποία ορισμένοι από τους συντρόφους του, σχολίασαν.

Η Ρένα Δούρου και ο Συμεών Κεδίκογλου, βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, ήταν και εκείνη δικαιολογημένα απούσα για προσωπικούς λόγους και συνδέθηκε διαδικτυακά, όπως και ο Βασίλης Κόκκαλης που είναι ο εισηγητής του κόμματος στο νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με μικρή καθυστέρηση έφτασε η Όλγα Γεροβασίλη, που είχε τηλεοπτική εμφάνιση.

Α.Γ.