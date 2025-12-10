Την αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιήσει πενταμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργείου.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), καλώντας όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η επιλογή θα βασιστεί αποκλειστικά σε τρία θεμελιώδη κριτήρια: την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στη στατιστική ή συναφή πεδία, την επαγγελματική και επιστημονική επάρκεια που αποδεικνύει ικανότητα ανταπόκρισης στα ευρωπαϊκά πρότυπα στατιστικής, καθώς και την κατοχή διδακτορικού τίτλου. Ως ενδεικτικό προσόν αναφέρεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Παράλληλα, η προκήρυξη ορίζει συγκεκριμένα κωλύματα διορισμού. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη θέση όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για σειρά αδικημάτων, όσοι έχουν παυθεί ή εκπέσει από τη θέση Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους σχετικούς με την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και όσοι κατέχουν θέση ή επάγγελμα ασυμβίβαστο με την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση που απαιτεί ο ρόλος. Οι υποψήφιοι πρέπει να μη φέρουν κανένα από τα παραπάνω κωλύματα κατά τον χρόνο του διορισμού, καθώς η διαπίστωση οποιουδήποτε κωλύματος, ακόμη και μετά την αρχική επιλογή, συνεπάγεται αποκλεισμό.

Η διαδικασία επιλογής ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τις 10 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση, η οποία έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και να φέρει ψηφιακή βεβαίωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, δεν περιλαμβάνουν δήλωση περί μη ύπαρξης κωλυμάτων, δεν διατυπώνουν ρητή δέσμευση άρσης τυχόν ασυμβίβαστων σε περίπτωση επιλογής ή στερούνται πλήρων στοιχείων επικοινωνίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Την αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιήσει πενταμελής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργείου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Ιωάννης Τσουκαλάς ως πρόεδρος, εκπρόσωπος της Βουλής και καθηγητής με σημαντική διεθνή ερευνητική παρουσία, ο Ιωάννης Ντζούφρας από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καθηγητής Στατιστικής με εξειδίκευση στη Μπεϋζιανή και Υπολογιστική Στατιστική, ο Jean-Luc Tavernier ως εκπρόσωπος της Eurostat και πρώην επικεφαλής του INSEE, ο Priit Potisepp ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Στατιστική Διακυβέρνηση, και ο Pádraig Dalton, εκπρόσωπος του ESSC και πρώην γενικός διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα αναλάβουν στελέχη της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ενώ η Γραμματεία δεσμεύεται να δημοσιοποιεί με διαφανή τρόπο τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης και τα πορίσματα της διαδικασίας.

Το έργο της Επιτροπής συνίσταται στη διαμόρφωση αιτιολογημένης εισήγησης προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, βάσει των δικαιολογητικών και όλων των σχετικών στοιχείων των υποψηφίων. Ο υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει διαφορετικό υποψήφιο από αυτόν που εισηγείται η Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση της πλήρους αιτιολόγησης και της προηγούμενης ενημέρωσής της. Η κρίση της Επιτροπής επί της υπουργικής επιλογής, όπως και η εισήγησή της, θα δημοσιευθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.