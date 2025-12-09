Η συνολική αύξηση του Γενικού ΔΤΚ τον Νοέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, προέρχεται από ανοδικές μεταβολές στις περισσότερες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών.

Αύξηση 2,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώνοντας τον μέσο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025 σε άνοδο 2,5% έναντι αύξησης 2,8% το προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα. Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,4%, σημαντικές ανατιμήσεις σημειώνονται σε βασικά προϊόντα διατροφής, όπως ο καφές (+20,7%) και τα κρέατα (+13%), ενώ οι τιμές στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κινούνται υψηλότερα κατά 6,9%. Αντίθετα, το ελαιόλαδο παρουσιάζει εντυπωσιακή μείωση 37,6% και τα λαχανικά υποχωρούν κατά 5,9%.

Στον τομέα της στέγασης, το κόστος ενοικίου αυξάνεται κατά 8,6%, παρότι το φυσικό αέριο εμφανίζει μείωση 12,4%. Παράλληλα, ανατιμήσεις 6,3% καταγράφονται στο πακέτο διακοπών, ενώ στους χώρους εστίασης και ζαχαροπλαστείων οι τιμές ενισχύονται κατά 7,7%.

Η συνολική αύξηση του Γενικού ΔΤΚ τον Νοέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, προέρχεται από ανοδικές μεταβολές στις περισσότερες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών. Στη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, ο δείκτης ενισχύεται κατά 2,7%, καθώς αυξάνονται οι τιμές σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα, προϊόντα σοκολάτας και καφέ, με τη μείωση σε ελαιόλαδο, λαχανικά και καρυκεύματα να συγκρατεί εν μέρει την άνοδο. Στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό, η αύξηση φτάνει το 1,7%, ενώ στην ένδυση και υπόδηση οι τιμές ανεβαίνουν κατά 1,3%.

Σημαντική άνοδος 3,7% παρατηρείται στη στέγαση, όπου αυξημένα εμφανίζονται τα ενοίκια, οι υπηρεσίες συντήρησης κατοικίας και ο ηλεκτρισμός, με τις μειώσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης να εξισορροπούν μέρος της πίεσης. Μικρότερη αύξηση, 0,5%, σημειώνεται στα διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού, ενώ η υγεία καταγράφει άνοδο 0,6% λόγω υψηλότερων τιμών σε ιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή περίθαλψη. Στις μεταφορές, ο δείκτης αυξάνεται κατά 0,7%, καθώς ενισχύονται οι τιμές σε καινούργια οχήματα, αξεσουάρ, συντήρηση, πετρέλαιο κίνησης και αεροπορικά εισιτήρια, παρότι καταγράφονται μειώσεις στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και στη βενζίνη.

Άνοδος 0,5% σημειώνεται στις επικοινωνίες, ενώ στις αναψυχή και πολιτισμό ο δείκτης αυξάνεται κατά 0,7% λόγω ανόδου στα διαρκή αγαθά αναψυχής, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τα πακέτα διακοπών. Στην εκπαίδευση, οι τιμές κινούνται ανοδικά κατά 2,8%, ενώ στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια καταγράφεται από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, της τάξης του 7,4%. Τέλος, η ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες» ενισχύεται κατά 0,6% λόγω ανόδου σε κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και ασφάλιστρα υγείας, με μειώσεις σε προϊόντα ατομικής φροντίδας και ασφάλιστρα οχημάτων να περιορίζουν την τελική μεταβολή.