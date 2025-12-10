Η σύγκριση με το 2022 αποτυπώνει έντονη πτωτική πορεία σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε νέα στοιχεία για τις εργασίες των Υποθηκοφυλακείων, των Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων και των Ενεχυροφυλακείων για το έτος 2023, καταγράφοντας σημαντική κάμψη στις συναλλαγές και στα εισπραχθέντα δικαιώματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που βασίζεται στην ετήσια απογραφική έρευνα των 178 ενεργών Υποθηκοφυλακείων της χώρας, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 206.114 πράξεις συνολικής αξίας 18,98 δισ. ευρώ, ενώ εκδόθηκαν 581.884 αντίγραφα και πιστοποιητικά. Τα συνολικά εισπραχθέντα δικαιώματα ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ, με το 43,2% να αφορά πάγια τέλη και εισφορές ΤΑΧΔΙΚ και ΕΚΧΑ, το 23,8% δικαιώματα του Δημοσίου και το 33% δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων.

Η σύγκριση με το 2022 αποτυπώνει έντονη πτωτική πορεία σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Οι συνολικές πράξεις μειώθηκαν κατά 42,1%, ενώ τα εισπραχθέντα δικαιώματα υποχώρησαν κατά 46,2%. Οι μεταγραφές – που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία – κατέγραψαν πτώση 47,1%, με τις αγοραπωλησίες να συρρικνώνονται κατά 41,3% σε αριθμό πράξεων και 41,5% σε αξία συναλλαγών. Εντυπωσιακή ήταν και η μείωση στα ενέχυρα, τα οποία μειώθηκαν κατά 92,4%, ενώ η αξία των σχετικών συναλλαγών κατρακύλησε κατά 91,1%.

Οι υποθήκες σημείωσαν πτώση 33,2%, με το 90,8% να αφορά λοιπές πράξεις υπέρ τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων και δήμων, ενώ οι κατασχέσεις μειώθηκαν κατά 38,4%, με την πλειονότητά τους (85,3%) να αφορά πράξεις εκτός Δημοσίου. Η κατανομή των πράξεων, όπως αποτυπώνεται στα διαγράμματα της έκθεσης, δείχνει ότι οι μεταγραφές εξακολουθούν να κυριαρχούν, καλύπτοντας το 55,6% του συνόλου, ενώ ακολουθούν οι λοιπές πράξεις με 18,7% και οι υποθήκες με 16,6%.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι η μείωση του ποσοστού ανταπόκρισης των Υποθηκοφυλακείων τα τελευταία χρόνια – το 2023 ανήλθε σε 73,3%, έναντι 83,3% το 2022 – συνδέεται με την προχωρημένη διαδικασία ενσωμάτωσης των Υποθηκοφυλακείων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στη διακοπή της λειτουργίας τους και στη δημιουργία ενιαίων Κτηματολογικών Γραφείων.

