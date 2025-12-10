Μέχρι τώρα, η αναγνώριση αυτή είχε δοθεί σε μεμονωμένα εδέσματα διαφόρων χωρών, αλλά όχι σε εθνική κουζίνα στο σύνολό της.

H αρμόδια διακυβερνητική επιτροπή της Unesco αναγνώρισε σήμερα την ιταλική κουζίνα ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.

«Η ιταλική κουζίνα είναι ένα μοναδικό μωσαϊκό οικογενειακών, τοπικών, κοινωνικών παραδόσεων, χωρίς κάποια ιεραρχία που να προβλέπει λιγότερο και περισσότερο σημαντικά εδέσματα», τόνισαν οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που λαμβάνουμε αυτήν την αναγνώριση, η οποία τιμά ποιοι είμαστε και την ταυτότητά μας», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. «Επειδή για εμάς τους Ιταλούς, η κουζίνα δεν είναι απλώς φαγητό ή μια συλλογή συνταγών. Είναι κάτι πολύ περισσότερο: πολιτισμός, παράδοση, εργασία και πλούτος», πρόσθεσε.