Το Χριστουγεννιάτικο όνειρο θα το ζήσετε στην Ιταλία.

Χριστούγεννα, η πιο όμορφη και ρομαντική εποχή του έτους. Η εποχή όπου οι δρόμοι στολίζονται, το τζάκι καίει και σε κάθε γωνιά μπορείτε να ακούσετε παιδικές φωνές, να ψέλνουν παραδοσιακά κάλαντα. Μία εποχή τόσο όμορφη αλλά ταυτόχρονα και τόσο σύντομη μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Πολλοί για να αισθανθούν τη μαγεία των Χριστουγέννων, στολίζουν από τις αρχές Νοεμβρίου ωστόσο η ελληνική παράδοση και η λαογραφία, θέλουν το στολισμό να έρχεται παραμονές των Χριστουγέννων, δηλαδή στις 24 Δεκεμβρίου με το ξεστόλισμα να ακολουθεί στις 6 του μήνα, την ημέρα των Θεοφανίων. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία, αρχίζει να «ζει» τα Χριστούγεννα το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Στην Ιταλία ωστόσο, στο Locorotondo, η μαγεία των Χριστουγέννων, κρατάει μέχρι και τον… Φεβρουάριο.

Locorotondo – Εκεί όπου η μαγεία των Χριστουγέννων, έχει διάρκεια

Το Locorotondo είναι ένα μικρό, κυκλικό, ασβεστόχτιστο χωριό στο Valle d’Itria της Νότιας Ιταλίας, μία μικρή παραδοσιακή, μεσογειακή πόλη με περίπου, 13.000 κατοίκους, που αποτελεί έναν ιστορικό πυρήνα, χτισμένο, περιμετρικά σε λόφο, με πανοραμική – γοητευτική θέα.

Η ομορφιά του τόπου, έχει ξεχωρίσει στη γείτονα χώρα, καθώς για τους Ιταλούς έχει κατακτήσει και το όνομα «Τα ομορφότερα χωριά της Ιταλίας», κατατάσσοντάς το έτσι σε ένα από τα πιο γοητευτικά χωριά.

Τα Χριστούγεννα στο Locorotondo, ξεκινούν ήδη από τις αρχές του Νοεμβρίου με τις ετοιμασίες να κορυφώνονται όσο η εορταστική περίοδος πλησιάζει, ενώ το παράδοξο και ταυτόχρονα πιο εντυπωσιακό στοιχείο, είναι πως η επίσημη λήξη των Χριστουγέννων εκεί, έρχεται στις 12 του Φεβρουαρίου.

Οι στενοί πέτρινοι δρόμοι στολισμένοι με λευκά φώτα, κόκκινα τόξα και μικρά στολισμένα μπαλκόνια δημιουργούν ατμόσφαιρα που θυμίζει χειμωνιάτικο παραμύθι, ενώ χωρίς υπερβολές, οι κάτοικοι, αναδεικνύουν την φυσική ομορφιά του με τον πιο αυθεντικό στολισμό.

Καθ’ όλη την εορταστική περίοδο, σε κάθε γωνιά του κέντρου, υπάρχουν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, συναυλίες και μιρκοσκοπικά σπιτάκια, που προσφέρουν παραδοσιακό φαγητό και ζεστό κρασί στους περαστικούς και επισκέπτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=73-E43maD3I}

Οι στενοί δρόμοι γεμίζουν με ζεστά λευκά φώτα, κόκκινες κορδέλες και παραδοσιακούς στολισμούς που αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του τόπου, τονίζοντας την όμορφη πλευρά του.

Τα μικρά μπαλκόνια και οι πέτρινες καμάρες στολίζονται με κομψές λεπτομέρειες, ενώ οι πλατείες φωτίζονται διακριτικά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι περπατάτε μέσα σε ζωντανή χριστουγεννιάτικη καρτ ποστάλ.

Αξίζει να γνωρίζεται πως, κατά τη διάρκεια των εορτών, το Locorotondo ζωντανεύει με μια ποικιλία εκδηλώσεων που απλώνονται σε όλη την πόλη: από δοκιμές τοπικών κρασιών και διασκεδαστικά παιχνίδια όπως το διαχρονικό «κυνήγι του θησαυρού», μέχρι καλλιτεχνικά δρώμενα και μικρές εκθέσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα των ντόπιων και των επισκεπτών.

Ανάμεσα σε όλα αυτά, ξεχωρίζει η ατμοσφαιρική «Νύχτα των Κεριών», μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη Σκανδιναβία του 16ου αιώνα και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αναβιώνοντας τις παραδόσεις. Εκείνη τη βραδιά, τα παλιά κεριά στο ιστορικό κέντρο σβήνουν συμβολικά και αντικαθίστανται από καινούρια, σηματοδοτώντας την ανανέωση και την άφιξη του νέου έτους.

Σε κάθε γωνιά του, το Locorotondo μεταφέρει στους επισκέπτες τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από φως, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες - ένα μέρος όπου οι γιορτές δεν γιορτάζονται απλώς, αλλά «ζωντανεύουν».