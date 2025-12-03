Η συνάντηση Πιερρακάκη με τον Ιταλό ομόλογό του διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση Ελλάδας και Ιταλίας να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία τους.

Στη Ρώμη βρέθηκε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του Giancarlo Giorgetti.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την πορεία των σχέσεων των δύο χωρών και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερους ρυθμούς προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα συμπεράσματα της Έκθεσης Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι προκλήσεις που αναδεικνύει η έκθεση είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, επισημαίνοντας την ανάγκη για φιλόδοξες πολιτικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη συνολική οικονομική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών τους, ξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις γύρω από το ψηφιακό ευρώ και ο ρόλος του στη λειτουργική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, καθώς και ζητήματα του ρυθμιστικού πλαισίου που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παράλληλα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους με τους οποίους Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συμβάλουν από κοινού στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και στρατηγικά προσανατολισμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ικανής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείςπροκλήσεις.