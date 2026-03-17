Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφασή του να μην εμπλακεί στον πολεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ επειδή δεν έστειλε ναρκαλιευτικά στο Στενό του Ορμούζ ή δεν παρείχε άλλη υποστήριξη στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του ότι «δυστυχώς, ο Κιρ δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ».

«Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος με μια όμορφη οικογένεια, αλλά δεν παράγει», είπε ο Τραμπ για τον Στάρμερ, επικρίνοντας επίσης την ενεργειακή πολιτική και τη μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μάρτιν παρενέβη για να υπερασπιστεί τον Βρετανό Πρωθυπουργό, λέγοντας: «Παρά τα όσα έχουν συμβεί, η διατλαντική σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ είναι πολύ, πολύ σημαντική σε πολλά μέτωπα και νομίζω ότι είχαμε προβλήματα τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια, αλλά τα διευθετήσαμε».

Ο Μάρτιν είπε ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ σχετικά με το πρόσφατο ζήτημα των εμπορικών διαφορών, προσθέτοντας: «Έχουμε μια ζώνη "επικοινωνίας" μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και νομίζω ότι μπορούμε να αποκτήσουμε ξανά μια τέτοια ζώνη».

«Ο Κιρ Στάρμερ έχει κάνει πολλά για να επαναφέρει την ιρλανδο-βρετανική σχέση. Θέλω απλώς να καταγραφεί αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό, σωστό άτομο με το οποίο νομίζω ότι έχετε την δυνατότητα να τα πάτε καλά - τα πηγαίνατε καλά μαζί του και πριν», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.