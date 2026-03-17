Η υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στο κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής στο 14ο συνέδριο της Euronext στο Παρίσι, με θέμα «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τώρα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας ότι «δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για καθυστερήσεις». Όπως σημείωσε, η Ευρώπη καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε βαθύτερη χρηματοπιστωτική ενοποίηση ή στον κίνδυνο να μείνει πίσω σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

«Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν πλέον άμεσα και τις οικονομικές αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής και χρηματοοικονομικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της SIU θα έχει απτά οφέλη για τους πολίτες, οδηγώντας σε υψηλότερη παραγωγικότητα και δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας. «Πρόκειται για μια επείγουσα στρατηγική επιλογή που θα μας επιτρέψει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη», ανέφερε.

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, χαρακτηρίζοντάς την ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου συνδυασμού εθνικών μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και ενισχύει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χάρτη. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη και βαθύτερη επενδυτική βάση.

«Όταν μια χώρα ολοκληρώνει τη δύσκολη δουλειά, η ευρωπαϊκή υποδομή είναι έτοιμη να παγιώσει την πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης προϋποθέτει και χρηματοοικονομική αυτονομία, δηλαδή τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων της με δικούς της όρους. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκών «πρωταθλητών», ενίσχυσης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ισχυρή δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η χώρα καταγράφει πλέον σταθερή και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, με ρυθμούς περίπου διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, η επίδοση αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα συνεκτικής οικονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα διαδοχικά πρωτογενή πλεονάσματα, τη σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε τομείς όπως οι υποδομές και η ενέργεια.

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά στον διεθνή επενδυτικό χάρτη», κατέληξε, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον τις βάσεις για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.