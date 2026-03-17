Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος άνοιξε και εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στους επόμενους μήνες. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ακολουθεί ένας οδηγός με βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που βοηθούν τους φορολογούμενους να κατανοήσουν τη διαδικασία και τις νέες ρυθμίσεις. Δείτε εδώ τον αναλυτικό οδηγό της ΑΑΔΕ:

1. Πόσο θα διαρκέσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων;

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 ξεκίνησε χθες 16 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2026. Η προθεσμία αυτή ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων. Ειδική εξαίρεση υπάρχει για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 31 Ιουλίου 2026.

2. Πού και πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Ο φορολογούμενος εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιλέγει την εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1 – Ε2 – Ε3)». Μέσα από την εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία του φορολογούμενου και τα εισοδήματα που έχουν ήδη αποσταλεί στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.

3. Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ;

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΑΑΔΕ εφαρμόζει τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. Περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις έχουν ήδη προσυμπληρωθεί και προεκκαθαριστεί. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, αν είναι σωστά, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Αν διαπιστωθούν λάθη, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αρχικής δήλωσης μέχρι τις 15 Απριλίου.

4. Τι γίνεται αν χρειάζεται να διορθωθούν στοιχεία στη δήλωση;

Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν είναι σωστά ή λείπουν πληροφορίες, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει κανονικά τη δήλωσή του πριν από την αυτόματη υποβολή. Επιπλέον, μπορεί να καταθέσει τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο από τις 17 Απριλίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026.

5. Πώς πληρώνεται ο φόρος που θα προκύψει από τη δήλωση;

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες επτά πληρώνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών. Η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζών, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων διαθέσιμων τρόπων πληρωμής.

6. Υπάρχει έκπτωση αν ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ;

Ναι, προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση για όσους εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Η έκπτωση φτάνει το 4% αν η δήλωση υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου, το 3% αν υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου και το 2% αν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου.

7. Ποιες αλλαγές ισχύουν για τα ακίνητα και τις μισθώσεις;

Νέα ρύθμιση προβλέπει φορολογική απαλλαγή για ακίνητα που ήταν κενά ή διατίθενταν για βραχυχρόνια μίσθωση, εφόσον μισθωθούν πλέον με μακροχρόνια σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με επιπλέον προσαύξηση για τα εξαρτώμενα παιδιά του ενοικιαστή. Η απαλλαγή επεκτείνεται επίσης σε μισθώσεις που γίνονται για τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και ένστολων σε περιοχές όπου υπηρετούν.

8. Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης;

Από το φορολογικό έτος 2025 μειώνονται τα τεκμήρια για κατοικίες κατά 30% έως 35%. Παράλληλα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά, το τεκμήριο βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάτι που οδηγεί σε σημαντική μείωση για πολλά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα για τα νεότερα ή χαμηλών ρύπων.

9. Τι νέο υπάρχει για τις φοιτητικές κατοικίες στη δήλωση;

Στο έντυπο Ε1 έχει προστεθεί νέα στήλη στην οποία πρέπει να δηλώνεται ο ΑΦΜ του παιδιού που σπουδάζει, όταν δηλώνεται ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να πραγματοποιεί ευκολότερα διασταυρώσεις για την καταβολή επιδοτήσεων που σχετίζονται με το ενοίκιο φοιτητικής στέγης.

10. Πότε γίνονται οι επιστροφές φόρου και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι;

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται σταδιακά κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των δηλώσεων. Για όσους δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, οι επιστροφές αποστέλλονται εβδομαδιαία στην Τράπεζα της Ελλάδος και καταβάλλονται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός ΙΒΑΝ στο myAADE. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία, τα ποσά της επιστροφής συμψηφίζονται αυτόματα με αυτές.