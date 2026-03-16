Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1062/2026).

Στην ψηφιακή εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 – Ε2 – Ε3» έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και νέες λειτουργικότητες που στόχο έχουν την απλοποίηση της διαδικασίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, 1.357.222 δηλώσεις που αφορούν 1.553.123 φορολογούμενους –κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους– είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα myAADE και στην εφαρμογή myAADEapp. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον αυτά είναι ορθά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αρχικής δήλωσης έως τις 15 Απριλίου ή τροποποιητικής χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων έχει σταθερή διάρκεια, από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου 2026. Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία μπορούν να υποβάλουν δήλωση έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες επτά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Παράλληλα προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του φόρου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, σε 3% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου. Αντίστοιχη έκπτωση ισχύει και για φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 31 Ιουλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις φετινές δηλώσεις ενσωματώνονται και αλλαγές στη φορολογία ακινήτων. Βελτιώνονται οι όροι απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για κατοικίες που ήταν κενές ή χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση και πλέον μισθώνονται με μακροχρόνια συμβόλαια τουλάχιστον τριών ετών για συμβάσεις που συνάφθηκαν από τις 11 Νοεμβρίου 2025. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο. Προβλέπεται επίσης απαλλαγή για μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ένστολους που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία μειώνονται για το φορολογικό έτος 2025. Η αντικειμενική δαπάνη για κατοικίες περιορίζεται κατά 30% έως 35%, ενώ για τα επιβατικά αυτοκίνητα εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού. Για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Νοεμβρίου 2010 το τεκμήριο υπολογίζεται πλέον βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οδηγώντας σε σημαντικές μειώσεις ακόμη και για νέα ή μηδενικών εκπομπών οχήματα. Για παλαιότερα αυτοκίνητα εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός, με ενσωμάτωση της μείωσης λόγω παλαιότητας.

Στη δήλωση προστίθεται επίσης νέα στήλη για την αναγραφή του ΑΦΜ του παιδιού που σπουδάζει όταν δηλώνεται ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, ώστε να διευκολύνονται οι διασταυρώσεις για την επιστροφή ενοικίου. Παράλληλα εισάγεται λειτουργία QR code στο αντίγραφο του εντύπου Ε1, η οποία επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο της εγκυρότητας της δήλωσης.

Οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη διαδικασία αυτόματης υποβολής ή θα υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους θα ενημερώνονται μέσω e-mail και της θυρίδας τους στο myAADE για τυχόν μεταβολές στοιχείων που λαμβάνει η ΑΑΔΕ από τρίτους φορείς. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρου, αυτές θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση για όσους δεν έχουν οφειλές, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ή ασφαλιστικών χρεών θα διενεργούνται αυτόματοι συμψηφισμοί. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής αποτελεί η ορθή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ στην πλατφόρμα myAADE.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας myaade.gov.gr, ενώ για πληροφορίες οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο 1521 ή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας my1521.