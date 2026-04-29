Σημαντικά φορολογικά έσοδα προκύπτουν από τις δηλώσεις εισοδήματος των νομικών προσώπων για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί συνολικά 35.649 δηλώσεις νομικών προσώπων, με τον ρυθμό υποβολών να παρουσιάζει σταθερή επιτάχυνση τις τελευταίες εβδομάδες. Η πλειονότητα των δηλώσεων είναι χρεωστικές, καθώς ανέρχονται σε 25.960 και αντιστοιχούν στο 72,81% του συνόλου, αποφέροντας συνολικό φόρο ύψους 304,7 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή διαμορφώνει έναν μέσο φόρο περίπου 11.700 ευρώ ανά δήλωση, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή των επιχειρήσεων στα φορολογικά έσοδα.

Αντίθετα, οι πιστωτικές δηλώσεις κινούνται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 42,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την περιορισμένη έκταση των επιστροφών σε σύγκριση με τις οφειλές.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων τους. Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει του ν.27/1975, τα οποία υποβάλλουν δήλωση μόνο εφόσον αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

Παράλληλα, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που υπάγονται στο ίδιο καθεστώς φορολόγησης υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες συμπλήρωσης των εντύπων. Τέλος, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και τα υπό ίδρυση ιδρύματα, εφόσον αποκτούν εισόδημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της σύστασής τους.

Σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ορίζεται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για επιχειρήσεις που τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, για το διάστημα από την έναρξη του φορολογικού έτους έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Από εκεί και πέρα, η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Σε περιπτώσεις όπου η εκκαθάριση παρατείνεται πέραν των δώδεκα μηνών, προβλέπεται η υποβολή προσωρινών δηλώσεων για κάθε ενδιάμεσο έτος. Οι δηλώσεις αυτές κατατίθενται μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη κάθε επιμέρους έτους, χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση υποβολής της τελικής οριστικής δήλωσης με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επιχείρηση με φορολογικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση στις 15 Μαΐου 2026. Για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 14 Μαΐου 2026, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Αν η εκκαθάριση ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2026, τότε η δήλωση για την περίοδο της εκκαθάρισης, από 15 Μαΐου έως 15 Δεκεμβρίου 2026, υποβάλλεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2027.