Στην αυτόματη υποβολή και οριστικοποίηση σχεδόν 889.036 προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καλύπτοντας συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, αριθμός αυξημένος κατά 19,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σηματοδοτώντας σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των δηλώσεων όσο και των φορολογουμένων που εντάχθηκαν στο σύστημα αυτοματοποιημένης υποβολής.

Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγξουν τις δηλώσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNET, ενώ πρόσβαση παρέχεται και μέσω της εφαρμογής myAADEapp. Από εκεί μπορούν να κατεβάσουν τόσο τη δήλωση όσο και το εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2026.

Σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αυτόματη οριστικοποίηση είναι ελλιπή ή ανακριβή, οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επιβολή κυρώσεων, εφόσον ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με τη γενική προθεσμία υποβολής δηλώσεων.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο φόρος που προκύπτει από την αυτόματη εκκαθάριση δεν συμψηφίζεται αυτόματα με τυχόν απαιτήσεις των φορολογουμένων έναντι του Δημοσίου πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Την ίδια στιγμή, η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 συνεχίζεται κανονικά, με περισσότερες από 2,28 εκατομμύρια δηλώσεις να έχουν ήδη κατατεθεί μέχρι σήμερα.