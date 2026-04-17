Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής, όταν η σορός ενός κοριτσιού εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 17χρονη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο Α.Τ. Ψυχικού.

Το κορίτσι φέρεται να εντοπίστηκε μέσω στίγματος του κινητού της τηλεφώνου στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει σχετική έρευνα. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της 17χρονης βρέθηκαν στο Λιμεναρχείο των Ισθμίων, ενώ στο σημείο επιχείρησαν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τη 17χρονη

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας. Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».

Εξαφανίστηκε χθες βράδυ - Οι τελευταίες της κινήσεις

Σύμφωνα με το ρεπορταζ η μητέρα της ανήλικης είχε προσέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης–Ψυχικού περίπου στη 1 τα ξημερώματα και δήλωσε την εξαφάνισή της. Όπως ανέφερε, η 17χρονη είχε φύγει από το σπίτι της γύρω στις 8 το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου, με προορισμό φροντιστήριο στο Μαρούσι, ενώ φέρεται να βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Η κοπέλα είχε μαζί της το κινητό τηλέφωνό της, κάτι που αναμένεται να αξιοποιηθεί στις έρευνες για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών πριν την εξαφάνισή της.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη κατέληξε στη Διώρυγα της Κορίνθου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση, τα οποία θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου και στον χρόνο που μεσολάβησε από την εξαφάνιση έως τον εντοπισμό της σορού. Παράλληλα, εξετάζεται το υλικό από κινητά τηλέφωνα, πιθανές μετακινήσεις και μαρτυρίες, ώστε να συμπληρωθεί το παζλ των τελευταίων ωρών της 17χρονης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης που αφορά ανήλικο άτομο.