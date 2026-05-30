Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον πολιτικό κόσμο, με πλήθος μηνυμάτων συλλυπητηρίων να εκφράζονται προς την οικογένειά του για την απώλεια.

Στην Κόρινθο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (03/05) στη 1 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου η εξόδιος ακολουθία για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, η κηδεία θα τελεστεί στη γενέτειρά του, ώστε συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε από τα γνωστά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της πολιτικής ζωής, με πολυετή πορεία τόσο σε θεσμικές θέσεις όσο και στη δημόσια διοίκηση, ενώ μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του υφυπουργού στην κυβέρνηση.

Η τελετή της Τετάρτης αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της πολιτικής ζωής, της αυτοδιοίκησης, αλλά και πολίτες από την Κορινθία που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του σε διαφορετικές φάσεις της πορείας του.