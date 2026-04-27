Οι χρεωστικές δηλώσεις οδηγούν σε συνολικό ποσό φόρου που ανέρχεται σε 730.124.619 ευρώ, γεγονός που δείχνει το σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα της εφετινής εκκαθάρισης.

Πρόοδος καταγράφεται στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, οι δηλώσεις Ε1 έχουν φτάσει τις 2.602.649, ενώ παράλληλα έχουν υποβληθεί 712.196 δηλώσεις Ε2 και 175.128 δηλώσεις Ε3, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ . Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τον ρυθμό ανταπόκρισης των φορολογουμένων ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τα εκκαθαριστικά, οι χρεωστικές δηλώσεις οδηγούν σε συνολικό ποσό φόρου που ανέρχεται σε 730.124.619 ευρώ, γεγονός που δείχνει το σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα της εφετινής εκκαθάρισης. Παράλληλα, οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε 220.769.661 ευρώ, ποσό που αφορά επιστροφές προς τους φορολογούμενους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις επιστροφές και τους συμψηφισμούς φόρου. Ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 446.568 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 94,6 εκατ. ευρώ. Από αυτούς, η πλειονότητα λαμβάνει άμεση επιστροφή, καθώς πρόκειται για φορολογούμενους χωρίς εκκρεμείς οφειλές, ενώ ένα σημαντικό μέρος των ποσών κατευθύνεται σε συμψηφισμούς μέσω κεντρικών διαδικασιών ή μέσω των ΔΟΥ.