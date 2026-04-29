Η ανάρτηση του επεμβατικού καρδιολόγου, Αντώνη Σαμαρά ο οποίος εφημερεύει ασταμάτητα από το 2000.

Σκληρή απάντηση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, έδωσε με ανάρτησή του ο επεμβατικός καρδιολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την καταγγελία της παιδιάτρου στη Σάμο για τις εξαντλητικές εφημερίες και τις συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες εκτελούσε τα καθήκοντά της.

Ο κ. Σαμαράς τονίζει ότι οι εξαντλητικές εφημερίες δεν είναι απλώς δύσκολες αλλά επικίνδυνες και παράνομες, ειδικά όταν φτάνουν τις πέντε συνεχόμενες ημέρες. Μέσα από την προσωπική του εμπειρία δεκαετιών, περιγράφει τη σωματική και ψυχική εξουθένωση που προκαλείται ήδη από τις πρώτες συνεχόμενες εφημερίες, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην πολιτική ηγεσία για την έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων προς τους γιατρούς ώστε να στελεχώσουν απομακρυσμένες περιοχές όπως η Σάμος, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται αναγκαστικές μετακινήσεις. Καταγγέλλει επίσης την υποκρισία όσων επικρίνουν τη γιατρό, καθώς δεν έχουν βιώσει αντίστοιχες συνθήκες εργασίας.

Τέλος, επισημαίνει ότι ο φόβος και οι απειλές που δέχτηκε η γιατρός εξηγούν γιατί αναγκάστηκε να αποσύρει τις καταγγελίες της, ενώ απορρίπτει ως προσχηματικά τα «κίνητρα» που της προσφέρθηκαν (όπως η παροχή στέγασης), υπογραμμίζοντας τη συνολική απαξίωση των γιατρών του ΕΣΥ.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Θράσος απύθμενο.

Εφημερεύω ασταμάτητα από το 2000, 26 χρόνια. Εχω κάνει απίθανες εφημερίες σε απίστευτες συνθήκες αϋπνίας και κούρασης. Εχω διαχειριστεί κάθε περιστατικό, έχω ανακοινώσει θανάτους, έχω σώσει και έχω χάσει ζωές. Εφημέρευσα σε μια βδομάδα σε τρία νοσοκομεία το 2014, Αλεξανδρούπολη Ξάνθη και Βέροια.. 5 συνεχόμενες εφημερίες δεν έκανα ποτέ και μάλιστα με υποχρεωτική μετακίνηση στη Σάμο. Ακόμα και αν βλέπεις 5 περιστατικά τη μέρα ή ψυχολογική και σωματική κούραση είναι αδιανόητη μετα τη δεύτερη μέρα. Δεν συζητειται καν το πόσο παράνομες και επικίνδυνες είναι οι 5 εφημερίες στη σειρά. Φυσικά όταν δίνει κίνητρα της πλάκας δεν πάει κανείς στη Σάμο και στέλνουν την αναλώσιμη.

Kαι επειδή έκανε χρήση του νόμου που ο ίδιος ο Αδωνις ψήφισε για υπηρεσία υπαίθρου εντός του Λεκανοπεδιου την βρίζουν. Και μάλιστα ποιοι την βρίζουν; Αυτοί που δεν έχουν κάνει ούτε μισή εφημερία στη ζωή τους. Φυσικά η κοπέλα απειλήθηκε και δικαίως φοβήθηκε και γιαυτο κατέβασε την ανάρτηση της. Α ξέχασα της προσέφεραν δωμάτιο με τουαλέτα! Οκ εγώ που είμαι διευθυντης ΕΣΥ εφημερεύω από αθλιότερο εφημέριο (θα ανεβάσω φωτογραφιες) οπότε αυτή δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται….

Μόνο ντροπή αλλά ποιος την έχασε.