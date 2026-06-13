Και στο βάθος του εμφυλίου ο Κ. Καραμανλής - Ισορροπία τρόμου για τους φίλους και των τριών πρωθυπουργών.

Κατά το ...Βροντάκηδες- Φουρτουνάκηδες αναβιώνει -σε real time -στη Ν.Δ. η βεντέτα Μητσοτακικών- Σαμαρικών. Με την βεντέτα Καραμανλικών- Μητσοτακικών επί του παρόντος να υποβόσκει... Με τον πρωθυπουργό να δίνει το σήμα της επίθεσης...

Η «ζημιά» έγινε «προδοσία»

«Δεν μπορώ να υποψιαστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Ν.Δ. μετά τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε το κόμμα» είπε κομψά ο Κ. Μητσοτάκης δίνοντας την σκυτάλη σε άλλους..

«Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα είναι μια δεύτερη προδοσία» έσπευσε να δηλώσει λίγες ώρες μετά ο υφυπουργός Εξωτερικών Χ. Θεοχάρης κάνοντας την μετάφραση…

Πρόκειται για το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος που είχε χαρακτηρίσει προ ημερών τον κ. Σαμαρά «ακροδεξιό». Με τον Μεσσήνιο πολιτικό να υποψιάζεται ευθύς εξαρχής ότι πρόκειται για «λαγό» του Μαξίμου.

Ο Σαμαράς σήκωσε άλλο ..γάντι

Ο Αντώνης Σαμαράς που έχει κλείσει μισό αιώνα στην ενεργό πολιτική δεν τσίμπησε στην επίθεση. Παρ’ όλα αυτά απάντησε. Όχι στο τερέν της «προδοσίας» που θέλει να τον κατευθύνει το Μαξίμου. Αλλά στο «τερέν» των κυβερνητικών πολιτικών που επιλέγει ο ίδιος…

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Έτσι αντί να απολογηθεί για το αν σκοπεύει να κάνει ζημιά στην παράταξη επέλεξε να κάνει παρέμβαση για την θετική απόφαση -για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά - του Αρείου Πάγου. Και κάλεσε την κυβέρνηση να την εφαρμόσει στο ακέραιο μετά από την φημολογία περί μεσοβέζικης λύσης.

Με την φράση «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις» ο κ. Σαμαράς κάλεσε άμεσα funds, servicers και τράπεζες να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των οφειλών, διόρθωση των υπολοίπων και επιστροφή ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως στους κόκκινους δανειολήπτες.

Εμφύλιος στη Ν.Δ. μέχρι τελικής πτώσης

«Για τις ανοησίες που ακούγονται ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στον χρόνο που θα αποφασίσει ο ίδιος» σχολιάζει στο Dnews πολιτικός φίλος του δείχνοντας ότι αυτός ο εμφύλιος δεν θα πάει καλά..

Με τις δύο πλευρές να δηλώνουν αποφασισμένες να αντιπαρατεθούν μέχρι τελικής πτώσης.

Οι μεν ποντάρουν στο αντι -Σαμαρικό μένος...

Όσοι στέκονται στο πλευρό του Κ. Μητσοτάκη προβλέπουν ξεσηκωμό των Νεοδημοκρατών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. «Αυτά που θα λέμε εμείς θα είναι χάδια σε σχέση με αυτά που θα ακούσει από τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. Ο Σαμαράς έχει υποτιμήσει το μένος των στελεχών μας. Είναι στα κάγκελα. Γιατί ξαναπροδίδει την παράταξη χωρίς λόγο. Από εμπάθεια στο Μητσοτακέικο» λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.

...Οι δε απαντούν με «καθρεφτάκι»

«Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων της Ν.Δ. που της έχουν γυρίσει την πλάτη έχει να κάνει με τα λάθη της κυβέρνησης και μόνον. Τον κακό εαυτό τους βλέπουν στο καθρεφτάκι του 1 εκ ψηφοφόρων που έχουν φύγει. Ο Σαμαράς τους έχει προειδοποιήσει αρκετές φορές αλλά δεν ακούν» αντιτείτει η άλλη πλευρά οριοθετώντας την διαφωνία Μητσοτάκη- Σαμαρά αμιγώς σε θέματα ήθους και πολιτικής κατεύθυνσης.

Ισορροπία τρόμου για όσους έχουν δουλέψει και με τους τρεις...

Σε πιο δύσκολη θέση και συνεπώς σε πιο μετριοπαθή ρητορική κινούνται κυβερνητικοί που έχουν συνεργαστεί στενά και με τους δύο ή ακόμη καλύτερα και με τους τρεις πρωθυπουργούς της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς με την επισήμανση ότι τώρα αν κάνει κόμμα θα κάνει λάθος. Ο Μ. Βορίδης επίσης. Οι Καραμανλικοί υπουργοί και βουλευτές προσπαθούν να ισορροπήσουν σε τρία τεντωμένα σχοινιά.

Ο μόνος που δεν πέφτει από το σχοινί

Με τον Ν. Δένδια να είναι ο μόνος που μέχρι στιγμής καταφέρνει να μην χάσει την ισορροπία του γέρνοντας κατά τι προς τους Σαμαρά -Καραμανλή χωρίς να πέφτει από το κυβερνητικό σχοινί που τον κρατάει δεμένο με τον Κ. Μητσοτάκη. «Πρέπει να ακούμε και να σεβόμαστε τις απόψεις των πρώην πρωθυπουργών» είπε και πρόσθεσε προφανώς για όσους δεν κατάλαβαν. «Μας αποκοίμισε η έλλειψη αντιπάλου»..