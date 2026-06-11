Τα διλήμματα της κάλπης προς τους ψηφοφόρους - Και στο βάθος μετωπική με Αντώνη Σαμαρά.

Με «μπουρλοτιέρη» τον νέο Γραμματέα Κ. Κυρανάκη, η Ν.Δ. ετοιμάζεται να βάλει... φωτιά στο κομματικό σκηνικό. Ανεβάζοντας ρυθμούς στην Περιφέρεια. Προσβλέποντας σε «παιδομάζωμα» δυσαρεστημένων δεξιών στελεχών και ψηφοφόρων. Και δίνοντας μάχη χαρακωμάτων με τους γαλάζιους «αντάρτες» που θα στελεχώσουν το «αδελφό» κόμμα Σαμαρά.

Ενδεικτικό της αγωνίας που υπάρχει για άμεση «γαλάζια» επανασυσπείρωση είναι ότι το «γκάζι» η Ν.Δ το πατάει από σήμερα...

Γκάζι πατάει η Ν.Δ. αν και βλέπει «μαραθώνιο»

Αφού ξεκινάει άμεσα κομματικές εξορμήσεις με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη και τον «δεξιό» Μάκη Βορίδη να μετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο.

Με τον πρωθυπουργό να δίνει τον τόνο ενός «επισπεύδοντα» μαραθώνιου σε έναν σύντομο διάλογο που είχε με τους δημοσιογράφους αποχωρώντας από την Πειραιώς.

«Όταν τρέχεις μαραθώνιο ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό και από νωρίς» είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ομιλία Μητσοτάκη με επίδικο την «ψυχή» της Ν.Δ.

Ο Κ. Μητσοτάκης με μία ομιλία με έντονο πατριωτικό χαρακτήρα επιχείρησε να «περιχαρακώσει» την «ψυχή» της ΝΔ. έναντι όλων των όμορων ιδεολογικών κομμάτων. Χωρίς αναφορές σε ονόματα. Ούτε του Αντώνη Σαμαρά ούτε του Κ. Βελόπουλου ούτε άλλου αρχηγού που διεκδικεί ψήφους από την Ν.Δ.

«Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό ευθύνης πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης διεκδικώντας την ‘ψυχή’ της παράταξης. «Στέλνουμε μήνυμα ότι η Ν.Δ. δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της και αποδεικνύει ότι έχει πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα. Όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ».

Αργότερα η «μετωπική» με τον Αντώνη Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός επέλεξε στην δεδομένη χρονική στιγμή να μην ρίξει ευθέως το... γάντι στον Αντώνη Σαμαρά και έμμεσα και στον Κ. Καραμανλή. Πρωτίστως για να μην περάσει το «λάθος» μήνυμα σε ένα κομματικό ακροατήριο ότι η ΝΔ. «φοβάται» έναν προδιαγεγραμμένο εμφύλιο.

Η μετωπική σύγκρουση, ωστόσο, με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς απλώς αναβάλλεται. Είτε για την συνέντευξη που παραχωρεί σήμερα το απόγευμα στον Αντέννα είτε για την ημέρα που ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέο κόμμα.

Με την πλευρά Σαμαρά πάντως να δίνει δείγματα ότι μετακινείται από την σφοδρή κριτική που ετοιμάζει να εξαπολύσει στην κυβέρνηση από το αυστηρό «τερέν» της εξωτερικής πολιτικής στο ευρύ τερέν της καθημερινότητας σημειώνοντας σειρά λαθών που οδήγησαν στην έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα και όχι μόνον...

Ταύτισε την αντιπολίτευση με τον «λαϊκισμό»

Τα περισσότερα νέα και παλιά κόμματα της αντιπολίτευσης ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να τα εντάξει στο ίδιο τσουβάλι. Του «αριστερού και δεξιού λαϊκισμού» όπως ανέφερε. Αποφεύγοντας και εδώ την ονοματολογία. Για να δείξει προφανώς ότι δεν καταδέχεται να τους χρίσει αντιπάλους. Αφού κατά την κυβέρνηση οι μόνοι αντίπαλοι που αναγνωρίζει είναι τα προβλήματα των πολιτών.

«Πλαστογράφοι της ελπίδας και τυμβωρύχοι του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε θρησκεία με το μέτρο και πατριωτισμό με το κιλό» είπε ο κ. Μητσοτάκης και κατέληξε «Ο θίασος δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα».

Τα προεκλογικά διλήμματα προς τους πολίτες

Και αφού έστειλε να μηνύματα που ήθελε προς τα κομματικά στελέχη απευθύνθηκε προς τους πολίτες επιστρατεύοντας δύο προεκλογικά δολώματα.

Την «τσέπη του πολίτη» που έθεσε προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία αλλά και την «ακυβερνησία» μην αφήνοντας περιθώριο για «χαλαρή ψήφο» στην πρώτη κάλπη.

«Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία» είπε ο πρωθυπουργός. Προφανώς ξορκίζοντας την πτώση της Ν.Δ. σε ποσοστά κάτω του 30% που θα μπορούσε να την βγάλει εκτός μάχης από την Α΄ Κυριακή.

Να ζήσουμε να την θυμόμαστε...

Στο μεταξύ η συζήτηση για την κορυφαία διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην οποία πόνταρε τα λεφτά της η κυβέρνηση έληξε άδοξα προτού ακόμη συγκροτηθεί σε Σώμα η αρμόδια Επιτροπή. Αφού στην συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια όλη η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να παίξει το προεκλογικό παιχνίδι της Ν.Δ. χαρακτηρίζοντας την «αναξιόπιστη». Έτσι χωρίς ευρύτερες συναινέσεις η όλη διαδικασία αποκτά χαρακτηριστικά καθαρά επικοινωνιακά με μηδενική ουσία. Ειδικά όταν προτείνεται από την κυβέρνηση λίγους μήνες πριν από τις εκλογές σε συνθήκες πόλωσης και χωρίς να έχει γίνει καμία αληθινή προετοιμασία για ουσιαστικές συγκλίσεις.