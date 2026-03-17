Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 19:00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Κρυστάλλη. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε προληπτικά τον 75χρονο ένοικο του διαμερίσματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς εμφάνισε δύσπνοια και υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.