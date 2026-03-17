Οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου στη Ζάκυνθο, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην περιοχή Ξηροκάστελλο, λίγο έξω από το Αργάσι. Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά.

Ο οδηγός του Ι.Χ. μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη αορτής, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στα Γιάννενα για επέμβαση από θωρακοχειρουργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω βροχής και υψηλής ταχύτητας, βγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, κατευθύνοντας το όχημα στο χαντάκι δίπλα στον δρόμο, ενώ οι επιβάτες χρειάστηκε να εξέλθουν από την πλευρά του οδηγού, σπάζοντας το παράθυρο.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με τους μαθητές να απεγκλωβίζονται χωρίς τραυματισμούς και να παραδίδονται στους γονείς τους. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κόκορης, δήλωσε: «Μέσα στην ατυχία αυτή, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένα παιδί. Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Βασιλικό, όταν το Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του. Η άμεση επέμβαση των Αρχών απέτρεψε τα χειρότερα».

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες του imerazante.gr