Το σχόλιο του Τσίπρα για την «Ιθάκη» και τον Οδυσσέα.

Σε ένα βίντεο, που ανάρτησε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας συνόψισε την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, όπου έγινε η τελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης».

«Η Κρήτη τελευταίος σταθμός της “Ιθάκης”, αλλά και πρώτος μιας νέας αρχής!», έγραψε στην ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός, που μέσω της χθεσινής ομιλίας του έστειλε μήνυμα ότι η παρουσίαση του νέου κόμματος είναι στην τελική ευθεία.

Στην αρχή του βίντεο, πολίτες καλωσορίζουν τον Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο και ένας από αυτούς σχολιάζει «Η Ιθάκη αργεί». Χαμογελώντας, ο πρώην πρωθυπουργός του απάντησε «Ο Οδυσσέας έκανε τόσα χρόνια να φτάσει».

Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα

