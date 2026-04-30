Κάποιοι σε Επιτροπές Επανεκκίνησης αποτελούν δυσφήμηση για τον πρώην πρωθυπουργό.

Στην αρχή ξεκίνησαν ως το «μοντέλο» οργάνωσης του νέου κόμματος ώσπου αυτό να αποκτήσει οργανωτική δομή.

Εν συνεχεία όμως αποδείχτηκε πως κάποιοι σε αυτές αποτελούν μάλλον βάρος για τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του ξεκίνημα.

Στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, όπως πληροφορούμαστε, η Επιτροπή συνεδρίασε την ημέρα που η πόλη γιόρταζε την άνοδο της ιστορικής της ομάδας στην Σούπερ Λίγκα μετά από δεκαετίες και χιλιάδες κόσμου πανηγύριζε στην πλατεία της πόλης.

Στον Έβρο η Επιτροπή μάλλον διώχνει κόσμο που θα ήθελε να στηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό προκαλώντας του ζημιά.

Σε άλλες περιπτώσεις μάλλον δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα.

Οφείλει να τα προσέξει αυτά το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.

Τ.Τε.