Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εν μέσω πολεμικής έντασης εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 123 δολάρια το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Axios, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον πρόεδρο Τραμπ σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται και οι ενεργειακές αγορές αντιδρούν έντονα.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, επιτείνοντας την αβεβαιότητα.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των τιμών διαδραματίζει και η κατάσταση στα Στενά του Ορμουζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, υποδηλώνοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί ευρύτερη συμφωνία.

Τα συμβόλαια Ιουνίου για το Μπρεντ κατέγραψαν άνοδο άνω του 4%, αγγίζοντας τα 123 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, στα 108,86 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις περιορίζουν την προσφορά.

Σε ανάλυσή της, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν μειωθεί στο μόλις 4% των φυσιολογικών επιπέδων. Οι αναλυτές της προειδοποιούν ότι η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω τις διαταραχές στην προσφορά.

Ωστόσο, παρά τη ραγδαία άνοδο των τιμών, καταγράφονται και ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου τον Απρίλιο ενδέχεται να είναι μειωμένη κατά περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Φεβρουάριο, με τη μεγαλύτερη πτώση να εντοπίζεται στα καύσιμα αεροσκαφών και τα πετροχημικά.