«Σαφώς ανησυχώ για την ετοιμότητά μας, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου», είπε ο Βανς.

Ο Τζ. Ντ. Βανς από τη μία επιχείρησε να υποβαθμίσει δημοσίευμα του Atlantic, από την άλλη όμως ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι έχει εκφράσει ανησυχίες κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, κάτι που ανέφερε και το Μέσο.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Atlantic ανέφεραν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει αμφιβολίες για την εικόνα που παρουσιάζει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για τον πόλεμο στο Ιράν και το κατά πόσο το Πεντάγωνο έχει υποτιμήσει την κατά τα φαινόμενα δραστική μείωση των αποθεμάτων πυραύλων.

Μιλώντας στο Fox News, ο Βανς ρωτήθηκε για το δημοσίευμα και κλήθηκε να απαντήσει αν ανησυχεί για τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων. Αρχικά, ο αντιπρόεδρος είπε πως διάβασε το δημοσίευμα γιατί «υποστήριζε ότι περιέγραφε απόψεις μου και πράγματα που έχω πει, που είμαι 100% σίγουρος ότι δεν έχω πει ποτέ» ενώ δήλωσε βέβαιος πως «κανένας που πραγματικά ξέρει τι σκέφτομαι, κανένας από το περιβάλλον μου δεν μιλούσε σε αυτόν τον δημοσιογράφο, αλλιώς θα ήταν ένα πολύ διαφορετικό δημοσίευμα».

Στη συνέχεια, πέρασε στην ουσία. «Σαφώς και ανησυχώ για την ετοιμότητά μας, γιατί αυτή είναι δουλειά μου», δήλωσε και φρόντισε να συμπληρώσει πως τόσο ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Νταν Κέιν κάνουν «απίστευτη» δουλειά.

«Αλλά βεβαίως είναι δουλειά μου να κάνω αυτές τις ερωτήσεις, είναι δουλειά μου να σιγουρεύομαι ότι έχουμε υπό έλεγχο κάθε ζήτημα και σαφώς είναι δουλειά και του προέδρου. Και οι δυο μας είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό. Αλλά έχουμε σπουδαίο στρατό, οπότε μην πιστεύετε ότι διαβάζετε, ιδιαίτερα σε εφημερίδες όπως το Atlantic», κατέληξε ο Βανς.

