Η αλήθεια είναι ότι ο Μ. Χρυσοχοΐδης βγήκε έξω από τα ρούχα του στο ζήτημα της μη φύλαξης δικαστικών κτιρίων με αφορμή τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όλοι κατάλαβαν ότι έδειχνε προς την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης όταν είπε «Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Κατόπιν, ωστόσο, οι τόνοι έπεσαν και οι δύο υπουργοί μίλησαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο ενώ συμμετείχαν σε κοινή σύσκεψη.

Και είναι γεγονός ότι ο Γ. Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν μικρές δικαστικές αίθουσες σε όλη την χώρα (περίπου 20) στις οποίες δεν είχε κριθεί απαραίτητη η φύλαξη τους διότι ασχολούνται με λίγες υποθέσεις και αυτές αστικού χαρακτήρα.

Μετά το συγκεκριμένο επεισόδιο, ωστόσο, έγινε σύσκεψη στην οποία αποφασίστηκε να μπουν X- Ray και αστυνομική φύλαξη παντού.

Λ.Ι.