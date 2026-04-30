Μια ομιλία η οποία έμοιαζε με τον οδικό χάρτη της επόμενης ημέρας, πραγματοποίησε, χθες, στο Ηράκλειο, ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας προς τους υποστηρικτές του το μήνυμα ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσίασε μεγάλα τμήματα της προοδευτικής προγραμματικής πρότασης εξουσίας με την οποία θα επιστρέψει στο προσκήνιο, δείχνοντας πως εκτός από τα νέα στελέχη με τα οποία θα πορευτεί, θέση στο νέο εγχείρημα θα έχουν και αρκετοί από τους παλιούς του συνοδοιπόρους.

Τελειώνει η αναμονή

Το κλίμα στο Ηράκλειο, από το Σάββατο είναι πανηγυρικό, με τον τοπικό ΟΦΗ να κερδίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Επομένως, μπορεί κάποιος να δείξει αρκετή κατανόηση για το «πανηγυρικό» κλίμα που επικρατούσε μέσα στον κινηματογράφο «Αστόρια», όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία παρουσίαση της «Ιθάκης».

Οι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα θα αποχώρησαν ικανοποιημένοι και ανακουφισμένοι. Και αυτό διότι ο πρώην πρωθυπουργός φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι το νέο εγχείρημα που σχεδιάζει για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, θα κάνει σύντομα την επίσημη πρεμιέρα του.

Απέφυγε να προσδιορίσει το πότε ακριβώς, όμως όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι, πλέον, ζήτημα ημερών και πως τον Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο, όλα θα είναι πανέτοιμα. «Ενώνουμε δυνάμεις για να αλλάξουμε τη χώρα. Για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και θα την αλλάξουμε. Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά», είπε κλείνοντας την ομιλία του και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους υποστηρικτές του.

Παράλληλα, έγινε ξεκάθαρο το σε ποιους/ες απευθύνεται. Το κάλεσμα του, αφορούσε στις νέες και στους νέους, στους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους, στους αγρότες και τους επαγγελματίες, στους διανοούμενους και τον κόσμο της τέχνης.

«Είναι η δική σας προσπάθεια. Κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη. Και αξίζει τον κόπο και το χρόνο μας», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Μήνυμα στους «παλιούς»

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο τις χθεσινής τοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα προς τους παλιούς του συντρόφους. Αναφέρθηκε σε έναν φορέα που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων και που θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας.

«Ανοιχτό σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων. Αυτό προτείνουμε. Αυτό προετοιμάζουμε».

Αρκετοί ερμηνεύουν αυτή την αποστροφή ως ένα «προσκλητήριο» σε εκείνα τα πρόσωπα τα οποία με τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους, δεν «πλήγωσαν» τον χώρο. Αλλά υπό την ξεκάθαρη παράμετρο ότι πλέον δεν θα έχουν μόνιμα αξιώματα όπως στο παρελθόν, αλλά ότι θα πρέπει να υποστηρίξουν το νέο εγχείρημα και τα νέα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε αυτό, με όποιο τρόπο χρειαστεί.